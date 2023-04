Štirje prijatelji, štirje poniji in 520 kilometrov (FOTO)

Potem ko so štirje prijatelji iz Prlekije na kolesih poni lani opravili 470 kilometrov dolgo pot od Središča ob Dravi do Splita, se danes popoldne odpravljajo na še daljše in zahtevnejše kolesarjenje: tokrat jih čaka 520-kilometrska pot, tudi tokrat z dobrodelno noto. Med lansko vožnjo Domen Borko, Miha Rakovec, Denis Novak in Matjaž Šef niso vedeli, kaj jih čaka, zato je bil občutek, ko so prikolesarili v Split, še toliko boljši. Tudi letos bodo fantje pot začeli v Središču ob Dravi, sklenili pa jo bodo v Kopru. A to ne bo direktna pot iz Prlekije na Obalo, temveč bodo obiskali 10 največjih slovenskih mest.

Sto na dan

»Hoteli smo dobro zgodbo in še večji izziv kot lani, zato se nam je zdelo, da bo takšna pot ustrezala tema zahtevama. Bomo pa videli na koncu, ali smo izbrali dobro pot. Mi verjamemo, da smo jo,« nam je povedal Domen Borko, ki nam je predstavil potek trase, ki jo morajo premagati v šestih dneh. Začeli bodo ob petih popoldne na Trgu talcev v Središču ob Dravi in odšli proti Ptuju in Mariboru, od koder se bodo odpravili proti Celju in nato Velenju. Sledi pot proti Trbovljam in nato Novemu mestu, od koder se bodo napotili v Ljubljano, po kateri sledita še Kamnik in Kranj. Konec poti jih čaka v Kopru. Gre za deset največjih slovenskih mest, če izvzamemo Središče ob Dravi, a fantje si ne predstavljajo, da bi podvig začeli kje drugje.

Trasa je okvirno začrtana.

Skupno naj bi prevozili približno 520 kilometrov, pot pa ni dokončno začrtana. Najpomembneje se jim zdi, da začnejo v Središču ob Dravi in končajo v Kopru, vmes pa obiščejo deset največjih slovenskih mest. »Računamo tudi na pomoč domačinov po območjih, kjer bomo kolesarili. Lani so nam velikokrat tudi domačini pomagali pri iskanju boljših poti, ki jih ni v navigaciji, in takšno taktiko bomo verjetno ubrali tudi letos. Plan je narediti od 70 do 100 kilometrov na dan, odvisno od posamezne etape. Dogovorjen je tudi terminski plan, vendar ga je na 520-kilometrski poti, in to s ponijem, treba jemati z eno veliko rezervo,« je pojasnil Borko.

Priprave na podvig.

Pomoč Sončku

Ob lanskem odzivu javnosti in medijev so se fantje odločili, da bodo s projektom pomagali pomoči potrebnim. Povezali so se s Sončkom, društvom za cerebralno paralizo Ptuj-Ormož. »Naša ekipa je ugotovila, da če pomagamo njim, bo šla pomoč v prave roke, zato letošnji projekt kolesarjenja s poniji od Središča ob Dravi do Kopra z obiskom desetih največjih slovenskih mest v celoti posvečamo njim.

Pomagali bodo Društvu za cerebralno paralizo Ptuj-Ormož.

Zbiranje denarja poteka prek SMS-donacij, pomaga pa lahko vsak in tako doda svoj kamenček v mozaik te dobrodelne akcije. Društvo za cerebralno paralizo Ptuj-Ormož je neprofitna, nevladna in nepolitična invalidska organizacija, v kateri se združujejo starši, otroci in odrasli s cerebralno paralizo in drugimi razvojnimi motnjami. Društvo vsako leto organizira fizioterapije, hipoterapije, terapije v bazenu in kolonije za otoke in odrasle,« poudarja četverica Prlekov, pri čemer vodja odprave Borko dodaja, da je donacijska linija že odprta in bo odprta do konca aprila. Pomagate lahko tako, da pošljete SMS-sporočilo s ključno besedo SONCEKPTUJ5 na številko 1919 in prispevali boste pet evrov. Na tak način lahko prispevajo uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1 Slovenije, Telemacha in T-2.

Na poti jih bo spremljal premični gostinski obrat Iskreno gostinstvo Aleša Žganjarja.

Hrana na poti

Kolesarji se na letošnjo pot ne bodo odpravili sami, ampak jih bo spremljal tudi premični gostinski obrat Iskreno gostinstvo Aleša Žganjarja, ki s svojimi burgerji, sendviči in preostalo ulično kulinariko navdušuje številne goste v Pomurju in drugod. »Aleš bo letos z nami na poti in bo prleško ulično kulinariko ponujal v nekaterih mestih, ki jih bomo obiskali. Njegove dobrote boste lahko okusili že na samem startu v Središču ob Dravi, zagotovo pa bo z nami tudi v Velenju, Novem mestu in Ljubljani. Urejamo še tudi lokacije v Kranju in Kopru. Zelo bomo veseli, če nas obiščete in pospremite,« je še dodal Borko.

Poniji so pripravljeni.

6 dni bodo na poti.

Lani so se odpravili proti Splitu.