Štirje potencialni kandidati odstopili od predsedniške bitke: namesto podpisov uprizorili protest

Andrej Magajna, Ludvik Poljanec, Ladislav Troha in Ivan Bolfek so danes pred državno volilno komisijo (DVK) pojasnili, da protestno odstopajo od kandidature za predsednika republike. Menijo namreč, da so predsedniške volitve neveljavne, neustavne in nezakonite. Pravijo, da so za vložitev kandidature zbrali dovolj podpisov, koliko, pa ne razkrivajo.

Andrej Magajna. FOTO: Roman Šipić, Delo

Med drugim jih je zmotilo, da v volilni zakonodaji ni enotne dikcije tega, kdaj državljan dobi volilno pravico, zato menijo, da so zakoni o volitvah v neskladju z ustavo in so zato tudi volitve neveljavne. Državljane med drugim pozivajo, da »ne priznajo in ne spoštujejo« nobene funkcije, ki je bila izvoljena na »nezakonitih volitvah«, je pozvala tiskovna predstavnica volilnega štaba Ivana Bolfeka Jasna Martinjak.

Spomnimo, kaj se je zgodilo na novinarski konferenci avgusta letos, ko je Andrej Magajna napovedal kandidaturo na predsedniških volitvah. A zvezda te ni bil Magajna, temveč njegov podpornik Vili Kovačič, ki je sredi novinarske konference uprizoril pravi šov in pustil odprtih ust tudi Magajno.

Vsi so za odstop od kandidature okrivili tudi medije. Magajna pa je na koncu dodal, da je cilj njihovega današnjega nastopa, da se spremeni zakon o volilni kampanji in da bo zagotovljena enakopravnost vseh kandidatov v vseh fazah volilnih postopkov.