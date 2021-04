Štirje koraki do urejenih računov

Urejene osebne finance so za marsikoga abstraktni pojem, s katerim se zelo težko soočajo. »Ne znam s številkami. Ne vem, kje se me glava drži! Ne vem, kako naj znižam mesečne stroške …« To so samo nekateri izmed najbolj pogostih izgovorov, s katerimi skušamo upravičiti svoj finančni nered.