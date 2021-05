Ljudmila Novak Pahorju: Vzemite to zelo resno, stiske ljudi so čedalje hujše

Zaskrbljeni nad psihosocialno situacijo in družbeno klimo

Štirje evropski poslanciinso pisali predsedniku državePobudo za pisanje je dal Brglez in v pismu Pahorja pozivajo, naj z avtoriteto funkcije predsednika republike naredi vse potrebno, da se razmere v Sloveniji umirijo.Tako se v pismu dotikajo pregretih razmer v državi in podarjajo, da mora politika pomiriti strasti, ne pa jih spodbujati. Tako je naloga »politike in politikov iskanje najboljšega modela za razvoj družbe in države«. Pravijo še, da »politikom in politiki ne sme biti dovoljeno vse. Nasprotno – politikom in politiki mora biti dovoljeno manj, kot je dovoljeno prebivalkam in prebivalcem.«Evropski poslanci opozarjajo tudi, da je treba sprejeti ukrepe, da se zaustavi verbalno in fizično nasilje v Sloveniji.