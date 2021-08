Štiri ure negiben pod kamenjem

Čudovit svet Velike planine ni zanimiv samo za ljubitelje gora, ampak tudi podzemlja. V njem se skriva več deset jam in brezen, ki jih raziskujejo jamarji. Eden od njih, 30-letni Maks Petrič, tudi predsednik Šaleškega jamarskega kluba Podlasica Topolšica iz Šoštanja, je imel v nedeljo velikansko srečo, da so ga že nekaj ur po velikanskem podoru kamenja, zaradi katerega je ostal ujet globoko pod zemljo, nepoškodovanega rešili jamarski reševalci. Šlo je za las Včeraj, le dan po njegovi rešitvi, smo se pogovarjali z njim in dobre volje nam je pripovedoval o svoji dogodivščini, ki bi se ka...