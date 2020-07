Štiri veljavne ponudbe za protikoronsko aplikacijo: razlike v ceni, da te kap

Na 23. julija objavljen poziv ministrstva za javno upravo za prilagoditev nemške protikoronske aplikacije Cororna-Warn-App (in razvoj grafičnega vmesnika za povezavo na zaledni sistem opozorilnega sistema covid 19 ) je prispelo šest ponudb, a sta bili dve zavrženi, zaradi pogoja o ceni. Meja je bila postavljena pri 40.000 evrov brez DDV.



Do roka, ki se je iztekel danes ob 12. uri, so prejeli naslednje veljavne ponudbe (cene so z navedenim DDV, pri evidenčnem naročilu je zgornja meja 40.000 evrov brez DDV)



– RSTEAM d.o.o.: 4.026,00 evrov,

– Informacijsko Tehnološki Center d.o.o.: 47.580,00 evrov,

– Net informatika d.o.o.: 9.700,71 evra,

– Comtrade CDS, digitalne storitve, d.o.o.: 42.090,00 evrov.



Strokovna skupina bo ponudbe preučila, temu pa bo sledil podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, predvidoma v naslednjih dveh tednih.



Aplikacija bo na voljo tako za operacijski sistem iOS kot Android.