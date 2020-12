Štiri mušketirke Radečane povezale v dobrodelnosti

Socialni demokrati Laškega in Radeč so darilca prinesli tudi oskrbovancem domov v Loki in Laškem.

Prenosnega računalnika so se razveselili na OŠ v Laškem, v Radečah pa denarja zanj.

Izjemni ljudje

150 daril so zbrale za socialno ogrožene otroke.

Življenje v Radečah je lepo zaradi izjemnih ljudi, ki tu živijo.

»Bil je turoben novembrski dan, sredi epidemije, ko smo začele razmišljati o tem, kako hudo mora biti nekaterim starejšim, pa tudi otrokom, ki bi se morali v šolskih klopeh pogovarjati o bližajočem se prazničnem času in prihodu decembrskih dobrih mož. A letos so za to prikrajšani.Ob tem nas je prešinila misel, da bi organizirale dobrodelno akcijo Postani Rudolfov pomočnik in zbrale kar največ daril za otroke iz socialno ogroženih družin v naši občini,« povedoin. Rečeno, storjeno. »Odločile smo se ovreči prepričanje, da je naša edina skrb šola, kot nam starejši pogosto očitajo. Tudi marsikateri otrok namreč čuti, če so odrasli v stiski, čeprav se trudijo to prikriti,« menijo dekleta, ki so se odločila dokazati, da se da z veliko volje narediti marsikaj. Sploh v Radečah, kjer so ljudje že večkrat dokazali, da se jih stiske dotaknejo in znajo stopiti skupaj, kadar je treba. Res pa je čas epidemije še večji izziv za tovrstne podvige, a se ga štiri dekleta niso ustrašila.»Začele smo klicati prijatelje in znance ter jih prosile, naj razširijo glas o naši akciji, dejavne smo bile tudi prek družabnih omrežij. Naš cilj pa je bil zbrati čim več darilc v dveh decembrskih sobotah na radeški tržnici. Že prvo soboto je bil odziv ljudi izjemen,« navdušeno opisujejo potek akcije. Po drugi pa je bilo jasno, da je presegel vsa njihova pričakovanja, zato so se odločile, da bodo nekaj daril namenile tudi oskrbovancem Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu, v katerem je veliko Radečanov, in tamkajšnjim zaposlenim.»Da jim pričaramo vsaj malo božičnega vzdušja po težkih dnevih, ki so jih prestali,« še povedo dekleta, ki so prvič združila moči v dobrodelni akciji Postani Rudolfov pomočnik. In izkupiček? Za socialno ogrožene otroke so zbrale okoli 150 daril. Nekaj so jih izročili vrtčevskim otrokom, večino pa osnovnošolcem. Skupaj je bilo obdarjenih 65 dečkov in 61 deklic, v paketkih pa so bile tako šolske potrebščine kot higienski pripomočki, različne igrače ter sladkarije.»Res smo vesele, da so se Radečani odzvali v tako velikem številu. Nobena od nas si ne pripisuje zaslug za to, pomembno je, da smo naredile nekaj za naše otroke in dokazale, da nam je mar za ljudi, ki so morda v stiski,« sklenejo Nika, Neja, Ana Marija in Neža. Akciji sta se pridružila radeški poslanecin njegov prijatelj, župan. V njuni organizaciji in s podporo Občinske organizacije Socialnih demokratov Radeče in Laško pa so obiskali tudi oba domova za starejše občane v Laškem in Loki in obdarovali oskrbovance, ki so v teh dneh prikrajšani za obiske svojcev.Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško so podarili prenosni računalnik, Osnovni šoli Marjana Nemca v Radečah pa sredstva za nakup enega. »Res sem ponosen na naše občane, še posebno pa na štiri mlada dekleta, ki so prišla na to idejo in akcijo uspešno izpeljala. Odziv je bil nad pričakovanji, čeprav vem, da je ljudi strah in zaradi socialnih stisk gledajo na vsak evro,« je ob koncu misli strnil župan Režun.»Življenje v Radečah je lepo zaradi izjemnih ljudi, ki tu živijo. To mi je, preden sem bil prvič izvoljen za župana, rekel dolgoletni prijatelj. Zdaj vidim, da je imel prav, in vesel in ponosen sem, da ljudje radi pomagajo, če lahko. In ko so mi dekleta predstavila idejo za dobrodelno akcijo Postani Rudolfov pomočnik, sem jih z veseljem podprl,« pa je dejal poslanec Han.