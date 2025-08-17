OB VISOKEM JUBILEJU

Štigličevi prepevajo že dve desetletji (FOTO)

Ob visokem jubileju veličasten koncert v romarski cerkvi sv. Frančiška. Pomembno ohranjanje tradicije ljudskega in sakralnega petja.
Fotografija: Ko zapoje vsa družina Štiglic. FOTO: Franjo Atelšek
Odpri galerijo
Ko zapoje vsa družina Štiglic. FOTO: Franjo Atelšek

Jože Miklavc
17.08.2025 ob 20:55
17.08.2025 ob 20:55
Jože Miklavc
17.08.2025 ob 20:55
17.08.2025 ob 20:55

Poslušajte

Čas branja: 3:55 min.

Nepozabno sporočilo umetniške in ljudske pesmi: v znameniti romarski cerkvi sv. Frančiška v Radmirju so pripravili čudovito glasbeno popoldne, jubilejni koncert ob 20-letnici delovanja in prepevanja Kvarteta Štiglic iz Tera nad Ljubnim ob Savinji. Družinsko in umetniško petje je znano daleč naokrog in tudi čezmejno.

Za kvartetom sta dve desetletji vrhunskega petja mame Rosane Štiglic, hčerk dvojčic Ksenije in Kristine ter najstarejše hčerke in umetniške vodje Bernarde Jug, ki je poleg Kristine z violino tudi pianistka ter igra na orgle. Petje tudi vseh drugih, skupaj osem družinskih članov, je z daljšo tradicijo zaznamovalo tako občino Ljubno ob Savinji kot celotno Zgornjo Savinsko dolino.

Cerkev sv. Frančiška v Radmirju FOTO: Jože Miklavc
Cerkev sv. Frančiška v Radmirju FOTO: Jože Miklavc

Domači župan Franjo Naraločnik je umetnicam in pevski družini izrazil izjemno spoštovanje in zasluge za ohranjanje slovenske ljudske in umetniške pesmi. »Kot družina in pevci ste pravi blagoslov za našo skupnost. To je gojenje tradicije, povezanost in vaša pripravljenost vedno pomagati pri izvedbi prireditev v naši občini. V 20 letih vašega delovanja se je nabralo veliko lepih spominov, ki bogatijo naše skupno kulturno življenje, tudi kot dejavne v številčnih pevskih sestavih v Radmirju. Zato en velik hvala in iskrene čestitke ob jubileju.«

Prepevanje družinskih članov, tudi v zasedbi kot Družina Štiglic, kjer se kvartetu pridružijo Rosanin partner in oče Bernard Štiglic, njuna mlajša hči Rosana, sin Valentin in najmlajša, sedemletna Maja, je tako ohranjanje tradicije ljudskega petja kot tudi zahtevnih umetniških in sakralnih pesmi. Štigličevi prepevajo tudi v lokalnih sestavih; ženski zbor Jutro, moški zbor Zarja in v MePZ Radmirje, nepogrešljivi so še v cerkvenem zboru sv. Frančiška, kjer lahko občudujemo tudi Bernardino orgelsko spremstvo.

V najlepši luči

Slovesno pevsko prireditev ob 20-letnem prepevanju kvarteta Štiglic so tako izvedli v cerkvici sv. Frančiška Ksaverija, ki je znana po zelo stari zbirki mašnih plaščev iz 15. stoletja. Tam prepevajo, odkar so se pojavili kot družina Štiglic in kasneje z rednimi letnimi koncerti kot priljubljeni kvartet.

Kvartet Pušeljc FOTO: Bernard Štiglic
Kvartet Pušeljc FOTO: Bernard Štiglic
Zapele so vse tri vokalne skupine. FOTO: Franjo Atelšek
Zapele so vse tri vokalne skupine. FOTO: Franjo Atelšek

Prireditev sta vodila poznavalca skupine Marija Atelšek in Klemen Juhart, vzdušje pa sta popestrili še dve, izjemno kakovostni pevski skupini, Kvartet Pušeljc iz okolice Celja in Kvintet Donet iz Podjune na Koroškem. Ob dogodku so spregovorili o nastanku ženskega kvarteta, nastopih, glasbeni rasti ter gostovanjih v Sloveniji in na tujem. Še posebej so lahko ponosni na letošnji marčevski nastop v Domu glasbe v Celovcu (Konzerthaus Klagenfurt) v Avstriji na uglednem dogodku Koroška poje.

Nastop dam v spremstvu orgel FOTO: Bernard Štiglic
Nastop dam v spremstvu orgel FOTO: Bernard Štiglic
Priznanje JSKD Slovenije je podelila Simona Zadravec. FOTO: Bernard Štiglic
Priznanje JSKD Slovenije je podelila Simona Zadravec. FOTO: Bernard Štiglic

Ob slovesnem koncertu v Radmirju so izvedli nabor najzahtevnejših in najlepših pesmi, s katerimi so se pevke, mama in tri hčere, predstavile v najlepši luči. Izvedli so narodne Jutranjica, Drumlca, Kemu si dala rožice, Ana sama rieč me griva in So še rožce u hartelnu. V glasbeni spremljavi Bernarde z novo uglašenimi orglami ter Kristinine violine so izvedli še Otvoritveno pesem, Miserere, Laschia ch'io pianga, Pie Jesu, Da pacem Domine. In nato še navdušujoči sklop zabavnih in narodnozabavnih pesmi Čudovit je ta svet, Mamina ruta, Moja Slovenija in Venček narodnih pesmi.

Kvintet Donet Podjuna s Koroške FOTO: Bernard Štiglic
Kvintet Donet Podjuna s Koroške FOTO: Bernard Štiglic
Za orglami Bernarda Jug FOTO: Franjo Atelšek
Za orglami Bernarda Jug FOTO: Franjo Atelšek

Kot družina in pevci ste pravi blagoslov za našo skupnost.

Vodja Območne enote JSKD Simona Zadravec je ob zahvali za plemenito delovanje kvartetu Štiglic čestitala ob jubileju in podelila srebrno priznanje direktorja JSKD ob 20-letnici delovanja. Za konec pevskega programa so vse tri skupine zapele še pesem v čast domovini, Ljubim te, Slovenija. 

Župnik Ivan Hrastnik FOTO: Bernard Štiglic
Župnik Ivan Hrastnik FOTO: Bernard Štiglic
Župan Franjo Naraločnik FOTO: Jože Miklavc
Župan Franjo Naraločnik FOTO: Jože Miklavc

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

petje glasba družina obletnica jubilej koncert pevka prireditev cerkev tradicija praznovanje Slovenija družina Štiglic

Priporočamo

Predsednica v policijskem helikopterju, bralec: »Gre na zabavo Jana Plestenjaka, je to upravičeno?« (FOTO)
Ženska dobila hujše poškodbe v napadu v Savudriji, kot je sprva kazalo
Kaos na tiskovni konferenci na Aljaski: Putin naj bi novinarki zabrusil »neumna si«
Poglejte to potegavščino, ki so jo naredili Rudanu: »Se opravičujem za par sončnih izrazov« (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Predsednica v policijskem helikopterju, bralec: »Gre na zabavo Jana Plestenjaka, je to upravičeno?« (FOTO)
Ženska dobila hujše poškodbe v napadu v Savudriji, kot je sprva kazalo
Kaos na tiskovni konferenci na Aljaski: Putin naj bi novinarki zabrusil »neumna si«
Poglejte to potegavščino, ki so jo naredili Rudanu: »Se opravičujem za par sončnih izrazov« (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.