Štigličevi prepevajo že dve desetletji (FOTO)

Nepozabno sporočilo umetniške in ljudske pesmi: v znameniti romarski cerkvi sv. Frančiška v Radmirju so pripravili čudovito glasbeno popoldne, jubilejni koncert ob 20-letnici delovanja in prepevanja Kvarteta Štiglic iz Tera nad Ljubnim ob Savinji. Družinsko in umetniško petje je znano daleč naokrog in tudi čezmejno.

Za kvartetom sta dve desetletji vrhunskega petja mame Rosane Štiglic, hčerk dvojčic Ksenije in Kristine ter najstarejše hčerke in umetniške vodje Bernarde Jug, ki je poleg Kristine z violino tudi pianistka ter igra na orgle. Petje tudi vseh drugih, skupaj osem družinskih članov, je z daljšo tradicijo zaznamovalo tako občino Ljubno ob Savinji kot celotno Zgornjo Savinsko dolino.

Cerkev sv. Frančiška v Radmirju FOTO: Jože Miklavc

Domači župan Franjo Naraločnik je umetnicam in pevski družini izrazil izjemno spoštovanje in zasluge za ohranjanje slovenske ljudske in umetniške pesmi. »Kot družina in pevci ste pravi blagoslov za našo skupnost. To je gojenje tradicije, povezanost in vaša pripravljenost vedno pomagati pri izvedbi prireditev v naši občini. V 20 letih vašega delovanja se je nabralo veliko lepih spominov, ki bogatijo naše skupno kulturno življenje, tudi kot dejavne v številčnih pevskih sestavih v Radmirju. Zato en velik hvala in iskrene čestitke ob jubileju.«

Prepevanje družinskih članov, tudi v zasedbi kot Družina Štiglic, kjer se kvartetu pridružijo Rosanin partner in oče Bernard Štiglic, njuna mlajša hči Rosana, sin Valentin in najmlajša, sedemletna Maja, je tako ohranjanje tradicije ljudskega petja kot tudi zahtevnih umetniških in sakralnih pesmi. Štigličevi prepevajo tudi v lokalnih sestavih; ženski zbor Jutro, moški zbor Zarja in v MePZ Radmirje, nepogrešljivi so še v cerkvenem zboru sv. Frančiška, kjer lahko občudujemo tudi Bernardino orgelsko spremstvo.

V najlepši luči

Slovesno pevsko prireditev ob 20-letnem prepevanju kvarteta Štiglic so tako izvedli v cerkvici sv. Frančiška Ksaverija, ki je znana po zelo stari zbirki mašnih plaščev iz 15. stoletja. Tam prepevajo, odkar so se pojavili kot družina Štiglic in kasneje z rednimi letnimi koncerti kot priljubljeni kvartet.

Kvartet Pušeljc FOTO: Bernard Štiglic

Zapele so vse tri vokalne skupine. FOTO: Franjo Atelšek

Prireditev sta vodila poznavalca skupine Marija Atelšek in Klemen Juhart, vzdušje pa sta popestrili še dve, izjemno kakovostni pevski skupini, Kvartet Pušeljc iz okolice Celja in Kvintet Donet iz Podjune na Koroškem. Ob dogodku so spregovorili o nastanku ženskega kvarteta, nastopih, glasbeni rasti ter gostovanjih v Sloveniji in na tujem. Še posebej so lahko ponosni na letošnji marčevski nastop v Domu glasbe v Celovcu (Konzerthaus Klagenfurt) v Avstriji na uglednem dogodku Koroška poje.

Nastop dam v spremstvu orgel FOTO: Bernard Štiglic

Priznanje JSKD Slovenije je podelila Simona Zadravec. FOTO: Bernard Štiglic

Ob slovesnem koncertu v Radmirju so izvedli nabor najzahtevnejših in najlepših pesmi, s katerimi so se pevke, mama in tri hčere, predstavile v najlepši luči. Izvedli so narodne Jutranjica, Drumlca, Kemu si dala rožice, Ana sama rieč me griva in So še rožce u hartelnu. V glasbeni spremljavi Bernarde z novo uglašenimi orglami ter Kristinine violine so izvedli še Otvoritveno pesem, Miserere, Laschia ch'io pianga, Pie Jesu, Da pacem Domine. In nato še navdušujoči sklop zabavnih in narodnozabavnih pesmi Čudovit je ta svet, Mamina ruta, Moja Slovenija in Venček narodnih pesmi.

Kvintet Donet Podjuna s Koroške FOTO: Bernard Štiglic

Za orglami Bernarda Jug FOTO: Franjo Atelšek

Vodja Območne enote JSKD Simona Zadravec je ob zahvali za plemenito delovanje kvartetu Štiglic čestitala ob jubileju in podelila srebrno priznanje direktorja JSKD ob 20-letnici delovanja. Za konec pevskega programa so vse tri skupine zapele še pesem v čast domovini, Ljubim te, Slovenija.

Župnik Ivan Hrastnik FOTO: Bernard Štiglic