Steyerjevi z novim poglavjem v vinski zgodbi (FOTO)

Le kdo še ni slišal za eno najbolj znanih vinogradniških posesti na severovzhodu države in širše, posest družine Steyer v Plitvici v Občini Apače. Tam so v teh toplih junijskih dneh pripravili poseben dogodek: ekskluzivno predstavitev novih etiket vin, ki slovijo po vsem svetu. Ob izbrani žlahtni kapljici, okusih in glasbi so nazdravili novemu poglavju vinske zgodbe.

Več kot vino

Steyerjevi obdelujejo 20 hektarjev vinogradov na Plitvičkem in Aženskem vrhu v osrčju Radgonskih goric, kjer uspevajo žlahtne sorte, denimo dišeči traminec, ranina oz. bouvier traube, chardonnay, sivi pinot, rizling, sauvignon, velški rizling in dve sorti rdečega vina, modri pinot in zweigelt. Posebnost posesti Steyer je gotovo dišeči traminec, ki daje vrhunsko vino v vinorodni regiji Radgonsko-Kapelskih goric in ki mu namenjajo največ pozornosti.

Tretja in četrta generacij Steyerjevih, z leve: Danilo, Mark, Vaneja, Magda

Mama Jožica iz druge generacije z uglednim gostincem Ignacem Rajhom

Z letnikom 2024 je iz Apaške doline prišlo več kot le vino. Družina Steyer je predstavila prenovljeno vizualno podobo linije vin, ki združuje sodoben oblikovalski pristop in globoko spoštljiv odnos do družinske dediščine in nakazano smer razvoja. Osrednji simbol prenove je kovač – poklon pradedku Jožefu Steyerju, ki je leta 1934 postavil temelje posestva in kovaške delavnice v vasi Plitvica. V novi podobi se prepletajo vrednote, ki vodijo njihovo vinarsko pot: delavnost, spoštovanje zemlje, družinske vezi in umetnost vinarstva.

»Z novo etiketo ne spreminjamo značaja, temveč ga razkrivamo. Želimo, da se ob pogledu na steklenico začuti, kdo smo, kje se je vse začelo in kaj nosimo s seboj v vsaki kaplji,« pravi Danilo Steyer, predstavnik tretje generacije in človek, ki je posestvo s pogumom in predanostjo preobrazil v prepoznavno vinarsko hišo.

Odlično žlahtno kapljico zdaj predstavlja nova etiketa.

Za glasbene vložke je skrbel Renato Ribič.

Od kovaštva do vinarstva Jožef Steyer je ob podpori žene Marije leta 1934 postavil temelje domačije in kovaške delavnice, o čemer še danes priča dimnik. Njun sin Jožef je dejavnost preusmeril v poljedelstvo in živinorejo. Denar, prislužen s trdim delom v avstrijskih vinogradih in kleti, sta z ženo Jožico vlagala v posest. Tretja generacija kmetije, ki jo je prevzel Danilo, pa se je popolnoma posvetila razvoju vinogradniško-vinarskega posestva. Z mešanico poguma, vznesenosti in mladostnega zagona ter ljubezni do žlahtne trte je začel s podporo žene Magde uresničevati sanje: posadil je prve trte, postavil novo klet in vinskemu trgu predstavil svoja vina. Z jasno vizijo in voljo je utiral pot blagovni znamki. Zdaj sta na vrsti njuna otroka, Vaneja in Mark, že četrta generacija, ki nadaljuje družinsko tradicijo in dodaja nove prijeme.

Ob prvem požirku

»S hčerko Vanejo in sinom Markom, ki sta aktivno sodelovala pri prenovi, smo želeli zgodbi dodati sodoben, a osebni pečat. Vsaka podoba naj nosi glas vina, a tudi del naše duše,« pove Danilo, ki že vrsto let vključuje mlajšo generacijo v ustvarjanje blagovne znamke. Z ljubeznijo do vina, ustvarjalnostjo in odprtostjo v svet se vpeljuje nova dinamika. »Želeli smo, da vina ne govorijo samo skozi okus, ampak tudi skozi izkušnjo. Nova etiketa povezuje preteklost z našim pogledom naprej,« poudarja Vaneja. »Vsako vino nosi svojo melodijo. Zato smo vizualni identiteti dodali še nekaj več, tradicijo in zgodovino, ki ju začutiš ob prvem požirku,« dodaja Mark.

Brat in sestra Leon in Valentina iz Gostilne Rajh sta ustvarjala čudovite jedi.

Z leve: Danilo Steyer, mag. Norma Bale, pisateljica, Ignac Naci Rajh, prvi legat Legature za Pomurje, Evropski red vitezov vina, Konzulat za Slovenijo, in Magda Steyer

Vino, ki spoštuje korenine in pogumno odpira vrata prihodnosti.

Prenovljena sveža linija vin Steyer vključuje dišeči traminec (suho in polsladko), ranino – avtohtoni biser slovenskega vinogradništva, znan le redkim, sauvignon – vino s treh leg, ki poveže glasove narave v harmonično celoto, chardonnay – posvečen dedku in njegovi modrosti, ki je tiho oblikovala vinarsko pot, kovač – hišno zvrst, ustvarjeno za ljudi in trenutke vsakdanjosti. Vino, ki je poklon izviru vsega, kar družina Steyer je. Etiketo spremlja krajši zapis na zadnji strani steklenice, ki vabi v intimni svet njihovih vin, med trte, spomine, delo in vizijo.

Janez Bratovž, kuharski mojster, iz JB Restavracije, in gospodar Danilo

Nadvse ponosen na hčer Vanejo

Z novo podobo pa Steyerjevi vabijo tudi k prav posebnemu doživetju na posestvu z motom Vino je melodija našega srca. V obnovljeni stari kovačiji lahko obiskovalci po vnaprejšnji najavi izkusijo multisenzorično degustacijo. Pet izbranih vin spremlja pet glasbenih skladb po izboru Vaneje in Marka. Obiskovalci jih okušajo in razvrščajo glede na čutni odziv, ob čemer se ustvari dialog med okusom in zvokom, med vinom in čustvom. Doživetje omogoča gostu vpogled v vinarstvo kot umetnost – skozi glasbo, prostor in čut. To ni več le vinska degustacija, ampak občutenje, ki goste popelje v popolnoma novo zaznavo vina.

Nova podoba, ista duša

Steyerjev dišeči traminec je že na začetku 90. let prepričal slovenske restavracije, leta 1998 pa osvojil zlato medaljo na ljubljanskem vinskem sejmu. Steyerjevi so ustvarili edinstveno zgodbo na slovenskih tleh – Hišo dišečega traminca, kjer nastajajo suha, polsladka, barrique, izborna vina in penine po klasični metodi. Njihova zgodba ni zgodba o količini, je zgodba o predanosti, natančnosti in čutu. Torej nova podoba. Ista duša. Nova melodija. Z letnikom 2024 vstopajo v novo obdobje – z vinom, ki spoštuje korenine in pogumno odpira vrata prihodnosti.

Z leve: nekdanji košarkar Ivo Daneu, Danilo Steyer in Bojan Budja, odgovorni urednik Dela in Slovenskih novic

Znanje prenašajo na mlajše generacije.

Na tokratnem prijetnem dogodku, na katerem ni manjkalo vrhunskih penečih se in tihih vin iz bližnje kleti z glasbenimi vložki Renata Ribiča, je za kulinariko poskrbela še ena znana pomurska družina – Gostilna Rajh iz Bakovcev. Kar štiri generacije, ki jih sestavljajo Ignac, Tanja, Damir, Leon, Valentina, Niko, so bile na prizorišču, kjer so sproti skrbeli za pripravo vrhunskih jedi. Najprej so ponudili kremo iz jajčevcev z meto, račkino pašteto na ajdovem čipsu, dimljeno ajdovo kašo, losos in čebulo, Rajhov esihflajš, nato pečeno svinjsko potrebušino, čufte v paradižnikovi omaki, mladi krompir in ožgani korenček, hladne mlečne kumarice, ješprenjevo solato. Za sladico je bil domači češnjev zavitek.