Statistika vse bolj črna: virus zahteval nove žrtve v Sloveniji

V Italiji razmišljajo o podaljšanju izrednih razmer do 31. januarja 2021

Italijanska vlada že razmišlja, da bi izredne razmere, ki so jih razglasili zaradi epidemije covida 19 in julija podaljšali do 15. oktobra, zaradi naraščanja števila novih okužb z novim koronavirusom podaljšali do 31. januarja prihodnje leto. Izredne razmere vladi omogočajo sprejetje ukrepov, kot je nova razglasitev karantene brez soglasja parlamenta.



Doslej je v Italiji zaradi covida 19 umrlo skoraj 36.000 ljudi.



STA

V sredo je bilo v Sloveniji 2899 testov na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 175 (približno 6,7 odstotka vseh testov je bilo torej pozitivnih), kar je ena najvišjih številk okužb v enem dnevu, je pa pod rekordom, ki je padel v torek z 203 okužbami. Incidenca okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je tako ponovno narasla, in sicer je že okoli 86. V sredo sta umrli sta še dve osebi, skupaj 152.V bolnišnicah se zaradi covida 19 zdravi 86 ljudi, od tega jih je na intenzivni negi 15.O novih okužbah poročajo iz rokometnega kluba Gorenje Velenje. Potem ko so v članski ekipi v ponedeljek potrdili eno okužbo, sta se v torek seznamu okuženih pridružila še dva igralca, so sporočili iz kluba. Za preostale člane je bila odrejena karantena, po izteku karantene pa bodo testirali vse igralce.