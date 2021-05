Kacin: Jesen je pred vrati, odločitev bomo morali sprejeti kmalu (V ŽIVO)

Prihajajo velike količine Pfizerja, AstraZenece ta teden ne bo

V torek so pristojni opravili 4024 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 929 okužb, kar pomeni, da je bilo med opravljenimi testi 19,6 odstotka pozitivnih, so sporočili z vlade. V bolnišnicah se zdravi 560 ljudi, 140 jih potrebuje intenzivno nego. Umrlo je šest covidnih bolnikov. Kot je pojasnila, je sedemdnevna incidenca trenutno 750. Meja za prehod v rumeno fazo je postavljena pri 600.Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida 19, na kateri bo sodeloval nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja proti covidu 19, se je začela ob 11. uri.Kacin je spregovoril o strategiji cepljenja. Cepljenje je po njegovih besedah največji korak vseh nas na poti k vrnitvi v normalnost. »Dobivamo vse več in več že dogovorjenih odmerkov cepiv in se hkrati trudimo zagotoviti še dodatne količine. S hitrejšim cepljenjem želimo zagotoviti vzdržne razmere v naših bolnišnicah in ustvariti bolj varno in kvalitetno poletje,« je dejal.Tisti cepilni centri, ki imajo klicni center, kjer tudi sami kličejo in vabijo ljudi na cepljenje, imajo po besedah Kacina bistveno boljši odziv. »Lahko so drugim za vzgled,« je poudaril.Po dosedanjih izkušnjah pri dobavi cepiv je po besedah Kacina trenutno najbolj zanesljivo podjetje Pfizer-BioNTech. V tem mesecu bo vsak teden prihajalo po več kot 50.000 odmerkov, ob koncu meseca pa že dvakrat toliko. Povečan tempo se bo lahko nadaljeval z več kot 100.000 odmerki tudi vsak teden v juniju.Dobave cepiva AstraZeneca ta teden ne bo. Ta mesec pa tudi cepiva Moderne prihajajo redno in tedensko, in sicer v enakih količinah. Novih cepiv v naslednjih dveh mesecih še ni pričakovati.Na vprašanje, kako bo s cepljenem s tretjim odmerkom, je Kacin dejal, da bodo morali odločitev o tem sprejeti kmalu, saj da je jesen pred vrati. »V času, ko bo potekla imuniteta, bo potrebno organizirati ponovno cepljenje. Na to se intenzivno pripravljamo,« je zagotovil Kacin.