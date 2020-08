Število okuženih spet poskočilo, znova primer v domu starejših

V torek so epidemiologi testirali 1.349 ljudi in potrdili 36 novih okužb. Po podatkih covid 19 sledilnika se v bolnišnici zaradi virusa zdravi 20 ljudi, nihče ne potrebuje intenzivne nege, enega bolnika so odpustili. Smrti niso zabeležili.



Trenutno je tako v Sloveniji aktivno okuženih 419 ljudi, skupno število okuženih pa se je povzpelo na 2.722.



V občinah Ljubljana, Grosuplje in Šentjur imajo po tri nove okužbe, na Bledu, v Velikih Laščah in Kopru po dve, po eno pa v Piranu, Novi Gorici, Brezovici, Komendi, Kamniku, Ljubnem, Žalcu, Celju, Šmarjah pri Jelšah, Sevnici, Brežicah, Lendavi, Veliki Polani, Murski Soboti, Gradu, Radljah ob Dravi in Dravogradu. Še ena okužba v domu starejših Obsežna dodatna testiranja stanovalcev in zaposlenih v domu starostnikov v Črnečah so pokazala, da je z novim koronavirusom okužena še ena stanovalka. Skupno so okužbo potrdili pri dveh stanovalkah doma.



Stanovalka, pri kateri so najprej ugotovili okužbo, je bila premeščena v Univerzitetni klinični center Maribor, drugo okuženo stanovalko pa so namestili v rdečo cono doma. Nobena ni kazala znakov bolezni.



V domu so po potrjeni okužbi takoj ustavili sprejem novih stanovalcev, prepovedali so vse obiske in prekinili druženja stanovalcev. Skladno z navodili stroke so opravili obsežna dodatna testiranja. Do zdaj so znani izvidi več kot 50 testov, ki so pokazali, da je dodatno okužena še ena stanovalka z istega oddelka, pri 39 stanovalcih pa so bili negativni, prav tako so bili negativni pri vseh testiranih zaposlenih. V sedemdnevni izolaciji nekaj zaposlenih iz doma.