Število okuženih s koronavirusom v Sloveniji spet krepko navzgor

V Sloveniji so testi včeraj potrdili virus sars-cov-2 pri 11 osebah (pet več v primerjavi z dnevom prej). Novi primeri prihajajo iz občin Ljubljana, Škofja Loka, Škofljica, Prebold, Ljutomer in Kobarid, kaže aplikacija Covid 19 Sledilnik.Aktivno okuženih pri nas je trenutno 68 (številke so za dan nazaj), 15. junija jih je bilo denimo le 24. V intenzivni enoti sta še naprej dve osebi.En nov primer koronavirusne bolezni je bil potrjen pri osebi, zaposleni v zdravstvu.Če pogledamo po starostnih skupinah:– od 5 do 14 let: 3 moški, 1 ženska,– od 25 do 34 let: 1 moški,– od 35 do 44 let: 2 moška, 2 ženski,– od 45 do 54 let: 1 moški,– od 55 do 64 let: 1 moški.