Število okuženih poskočilo, pozitivnih je kar sedem zdravnikov

​Zdravniki virus prinesli iz Črne gore?

​Osem oseb v bolnišnici

Število okuženih v Sloveniji je znova močno poskočilo. Kot so sporočili iz vlade, je bila v zadnjih 24 urah okužba potrjena pri 15 osebah. Nazadnje so tako veliko število zabeležili 24. aprila.Skrb vzbujajoč pa je podatek, da je v Mariboru pozitivnih že sedem zdravnikov enote nujne medicinske pomoči mariborskega zdravstvenega doma, ki deluje tudi v urgentnem centru UKC Maribor. Kot je povedal direktor kliničnega centra, so v njihovi ustanovi že sprejeli vse potrebne ukrepe.Vseh stikov s prvotno tremi okuženimi zdravniki še niso našli, zato iz kliničnega centra pozivajo vse, ki so bili 24. junija v urgentnem centru, naj bodo pozorni na svoje zdravstveno stanje. Če opazijo znake, podobne gripi, naj takoj pokličejo svojega osebnega zdravnika in se posvetujejo z njim.Do zdaj so opravili testiranje na novi koronavirus pri že več kot 50 ljudeh, čez dan bodo nadaljevali testiranja. Med zdravstvenim osebjem UKC Maribor za zdaj ni pozitivnih, je pa 14 oseb napotenih v osamitev, je pojasnil Flis.Izvor okužbe še ni znan, po Flisovih besedah pa gre najverjetneje za vnos iz tujine, domnevno iz Črne gore. Omenjeni zdravniki so se namreč udeležili posveta v tej državi, na katerem so govorili o novem koronavirusu in soočanju z njim.Mariborski urgentni center trenutno deluje normalno, bodo pa zaradi izpada zdravstvenega osebja po direktorjevih besedah najverjetneje težave pri nudenju nujne medicinske pomoči na terenu. V UKC Maribor so danes že začeli ponovno vzpostavljati enoto za bolnike s covidom 19, a za zdaj še nimajo hospitaliziranih bolnikov. Med pozitivnimi sedmimi zdravniki eden kaže resne znake bolezni, ostali pa še ne.​Testiranje so opravili pri 1.085 osebah. V bolnišnici je na zdravljenju osem oseb, od teh ni nobena na respiratorju, prav tako pa niso zabeležili novih smrtnih žrtev.Moški: štirje novookuženi so stari 25–34, trije 35–44, dva 45–54.Ženske: dve novookuženi sta stari 25–34, dve 35–44, ena 45–54 in ena 55–64 let.Ena nova okužba v jugovzhodni Sloveniji, šest v Podravski regiji in šest v osrednji regiji.