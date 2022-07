Število okužb skokovito poskočilo, tako slabo ni bilo že od aprila

Okužbe z novim koronavirusom so znova v porastu. V ponedeljek so v Sloveniji v 857 PCR-testih in 7150 hitrih antigenskih testih potrdili 2365 okužb z novim koronavirusom, kar je 1919 več kot v nedeljo. Več kot 2000 okužb v enem dnevu je bilo nazadnje aprila.

Po podatkih sledilnika covida 19 se v bolnišnici zdravijo 104 ljudje, intenzivno terapijo pa jih potrebuje 14. Umrl je en bolnik s covidom 19.

Zaradi hitrega naraščanja števila okužb je v nekaterih bolnišnicah spet obvezno nošenje zaščitnih mask. Iz UKC Maribor in UKC Ljubljana so pred dnevi javnost obvestili o spremenjenih pravilih za vse obiskovalce in paciente.