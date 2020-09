Število okužb pri nas skokovito poskočilo, znova tudi smrtna žrtev

Trend okuženosti z novim koronavirusom ne popušča. V torek je bilo potrjenih 55 novih primerov okuženosti z novim koronavirusom. Testiranih je bilo 1608 oseb. Hospitaliziranih je 26, od tega so štiri osebe na intenzivnem oddelku, dve osebi pa sta bili odpuščeni iz bolnišnice. To je najvišje število okužb v enem dnevu od 1. aprila, ko smo zabeležili 56 okužb.Ob 11. uri se je začela novinarska konferenca UKC Ljubljana in GZS o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja covida 19 v delovnem okolju, na kateri bodo sodelovali predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKCL, vodja strokovne posvetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje, generalna direktorica GZS, predsednik OZS, direktor NIJZ, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, državna sekretarka na ministrstvu za deloin generalni direktor direktorata za javni sektor na ministrstvu za javno upravo