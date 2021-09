Število novih okužb znova skokovito poskočilo, vse več ljudi v bolnišnicah

V ponedeljek so po podatkih Nijz v Sloveniji opravili 5.665 PCR-testov in z njimi potrdili 1.393 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 24,6 odstotka testov. V bolnišnicah zdravijo 333 covidnih bolnikov, od tega jih 76 potrebuje intenzivno zdravljenje. V ponedeljek so umrli trije covidni bolniki.Povprečje novih dnevnih okužb v zadnjih sedmih dneh je naraslo na 918,7. Povečala se je tudi 14-dnevna pojavnosti na 100.000 prebivalcev, ki trenutno znaša 504,9.