Število novih okužb padlo pod 100, v UKC Maribor okužena dva zdravnika

Okužbo s covid-19 so potrdili tudi pri eni od zaposlenih v zdravstveni postaji Rogaška Slatina. Postaja je danes tam zaprta. Testirali bodo vse zaposlene in razkužili prostore, v četrtek pa naj bi postajo znova odprli. Odprti bosta dve ambulanti.



Nove okužbe v UKC Maribor

Na Hrvaškem proti epidemiji s tišjo glasbo

Hrvaški epidemiologi nameravajo gostincem predlagati tišjo glasbo v lokalih kot novi ukrep za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Zaradi hrupne glasbe v lokalih ljudje pri komunikaciji zmanjšujejo medsebojno razdaljo in glasneje govorijo, zaradi česar aerosoli hitreje potujejo in se okužba lažje širi, so pojasnili.

Hrvaški štab civilne zaščite naj bi nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb v gostinskih lokalih gostincem predstavil do konca tedna. Že pred predstavitvijo pa odmeva zahteva za stišanje glasbe v lokalih.



Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 4494 testih potrdili 135 okužb z novim koronavirusom. Trije bolniki s covidom-19 so umrli, je danes sporočil tamkajšnji nacionalni štab civilne zaščite. Potrdili so trikrat več okužb kot v ponedeljek, ko so ob 3029 testih potrdili 45 novih okužb.

V ponedeljek so ob 2.382 testiranjih potrdili 99 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnici se zdravi 84 ljudi, intenzivno nego zaradi koronavirusa jih potrebuje 16. V domačo oskrbo so odpustili 19 oseb, umrl ni noben bolnik s covidom-19.Po podatkih Sledilnika za covid-19 delež pozitivnih testov tako znaša 4,16 odstotka.Največ okužb so v ponedeljek potrdili v starostni skupini med 25 in 34 let, in sicer 22. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo v ponedeljek v Sloveniji 1656 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, skupno pa so doslej okužbo potrdili pri 5487 osebah. Doslej je umrlo je 149 oseb s covidom-19.Po zadnjih podatkih sledilnika je med 16 bolniki s covidom-19, ki potrebujejo intenzivno nego, 11 takih, ki so na ventilatorju.Največ hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 je bilo v Sloveniji sicer konec marca, 30. in 31. marca se je v bolnišnicah zdravilo 119 oseb, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Intenzivni oddelki so bili najbolj obremenjeni 10. aprila, ko je intenzivno nego potrebovalo 37 oseb.Okužbe tako kot že več tednov ostajajo razpršene po vsej državi. Virus se še vedno najbolj širi v domovih za starejše občane, bolnišnicah, šolah in tudi delovnih organizacijah. Zaradi okužene zaposlene so zato danes zaprli zdravstveno postajo Rogaška Slatina, nove primere okužb so med zaposlenimi zabeležili v UKC Maribor, kjer so danes tudi podali izjavo za javnost.Kot je povedal direktor, so novookuženi štirje zaposleni in štirje bolniki, dodatno pa je v karanteni 19 ljudi. Sicer pa se v UKC Maribor zdravi 22 bolnikov s covidom, trije potrebujejo intenzivno terapijo.»Vsi ostali oddelki imajo vzpostavljene sive cone, zaradi številnih odsotnosti je delo moteno na vseh oddelkih,« je povedal Flis in še dodal, da sta med novookuženimi dva zdravnika, med bolniki pa sta dva z nefrološkega oddelka, ena porodnica, ki je že odpuščena iz bolnišnice, in en pacient na pljučnem oddelku.Flis je opozoril, da bolnišnice ne morejo vodotesno zapreti, težava je v tem, da v belo cono zahajajo ljudje, ki ne kažejo nobenih znakov okužbe, zato je težko zamejiti vse stike z okuženimi. »Vsi oddelki delajo naprej, delo pa smo morali na novo organizirati. Več kot 100 testov smo včeraj opravili med zaposlenimi in bolniki, testiramo ves čas, epidemiolog dela od jutra do večera, prilagajati se moramo razmeram,« je še dejal.