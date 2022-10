Število napadov se povečuje

Za kibernetsko varnost moramo skrbeti povsod, v poslu, podjetjih in zasebnem življenju. Najpogostejši vzroki varnostnih incidentov so zlonamerna programska oprema (črvi, trojanci ipd.) in izsiljevalski virusi (ransomware), ki jih napadalci žrtvi največkrat dostavijo s pomočjo spletnega ribarjenja (phishing) ali prek ranljivosti programske opreme, sledijo napadi DDoS ter izguba, razkritje in/ali kraja podatkov (gesel, osebnih podatkov, podatkov o plačilni kartici). Vedno več je tudi poskusov skeniranja zunanjega in internega omrežja.

