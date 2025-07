Število glasov v podporo umiku referenduma o obrambnih izdatkov še nejasno

Po parlamentarnem vrhu še ni jasno, koliko glasov se obeta predlogu za razveljavitev sklepa o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih, ki ga je že vložila Svoboda. Predlagateljica referenduma Levica vztraja pri svojem predlogu. V SD in NSi se bodo o glasovanju še pogovorili. Podporo predlogu pa napovedujejo poslanci iz vrst Demokratov.

V Levici vztrajajo pri svojem predlogu, saj menijo, da se je treba o teh vprašanjih posvetovati z državljani. V najmanjši stranki koalicije so prav tako prepričani, da je vsak, ki je prebral obrazložitev njihovega predloga za posvetovalni referendum, lahko jasno razbral namen, in sicer podporo nižjim izdatkom za obrambo, je po parlamentarnem vrhu dejala koordinatorica Levice Asta Vrečko.

»Kar se nas tiče, so seveda različne interpretacije možne, ampak intenca skupaj z obrazložitvijo je bila z naše strani jasna. Kar se nas tiče, bomo seveda vztrajali na svojem vprašanju,« je še dejala. Vprašanje, ki so ga predlagali, se sicer glasi: Ali ste za to, da Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo ti leta 2030 dosegli tri odstotke BDP letno, kar je trenutno približno 2,1 milijarde evrov.

»Mi smo iskreno podprli ta referendum, jasno pa je, da so ustavni pravniki povedali, da je to vprašanje zelo nerazumljivo in je lahko tudi zavajajoče, zato bomo zdaj še enkrat zadevo preučili,« je ob odhodu s parlamentarnega vrha dejal predsednik koalicijske SD Matjaž Han.

O podpori predlaganemu sklepu se bodo tako po njegovih besedah še pogovorili, z današnjim pogovorom pri premierju pa je sicer zadovoljen. Tako je pozdravil predlog premierja, ne želi pa prejudicirati izida glasovanja. Poslanci SD so sicer v minulih dneh odločno zatrjevali, da vztrajajo pri referendumu, medtem ko je Han dejal tudi, da bi njihova stranka podprla umik obeh referendumov.

Razprava pokazala, da sta oba referenduma nesmiselna

Predsednik NSi Matej Tonin pa je ocenil, da je današnja razprava pokazala, da sta oba referenduma nesmiselna. Poslanci NSi bi si po njegovih besedah želeli, da bi premier na predlog sklepa za odpravo potrjenega referenduma vezal zaupnico. »S tem bi na nek način dosegel, da je koalicija tukaj enotna in da se to vprašanje nejasnega referenduma spravi z mize in hkrati tudi, da potem ne pride do drugega referenduma glede Nata,« je dejal.

Poslanci NSi se bodo sicer o glasovanju še posvetovali in odločitev pravočasno sporočili. Pred tem pa bi si želeli vedeti, kakšni bodo nadaljnji koraki koalicije in predsednika vlade, saj ne želijo »skakati v prazen bazen«. Tonin pa sicer obžaluje, da se danes niso dogovorili o njegovem predlogu, da bi se celotna politika, vključno z Levico, strinjala, da je predlagano vprašanje nejasno, in da ga je zato smiselno pospraviti z mize.

Poslanska skupina nepovezanih poslancev pa je že danes napovedala, da bo predlog za umik referenduma podprla. O predlogu NSi, da bi na to glasovanje premier moral vezati zaupnico, je vodja poslanske skupine in predsednik Demokratov Anže Logar dejal, da stoji na stališču, da bi morala politika stopiti korak nazaj. »Gre za varnostna vprašanja in mislim, da kakršnokoli zaostrovanje pri teh vprašanjih ni nikomur v interesu,« meni. Sam pa je predlagal še, da politika pred sprejemom proračun »sproži krog širšega obveščanja«, da bo tako državljanom kot strokovni javnosti »jasno, po kateri poti gremo«.

Največja opozicijska stranka SDS se parlamentarnega vrha ni udeležila. Prvak stranke Janez Janša je ob tem na družbenem omrežju X zapisal, da ima koalicija dovolj glasov bodisi za razpis bodisi preklic referendumov, če se ne zmore dogovoriti, pa naj odstopi.

Premier Golob je danes gostil vrh parlamentarnih strank o referendumih o obrambnih izdatkov in o članstvu Slovenije v Natu. Po srečanju je sporočil, da je poslanska skupina največje vladne stranke Svoboda vložila predlog za razveljavitev sklepa o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih, saj je referendumsko vprašanje nejasno in zavajajoče. Pobuda za referendum o članstvu Slovenije v Natu pa je tako po njegovih besedah postala »najverjetneje nepotrebna«.