Število brezposelnih v Sloveniji se je povečalo, toliko ljudi je brez dela

Število registriranih brezposelnih se je januarja na mesečni ravni pričakovano sezonsko zvišalo, in sicer za 4,1 odstotka na 55.386 oseb. Na medletni ravni je medtem vnovič upadlo, tokrat za 18,4 odstotka, je danes objavil Zavod RS za zaposlovanje. Zaradi izteka zaposlitev za določen čas se je minuli mesec na zavod prijavilo 4678 oseb.

Januarja se je v evidenco brezposelnih na zavodu prijavilo 8240 brezposelnih oseb, kar je 62,9 odstotka več kot decembra in 4,8 odstotka manj kot januarja 2022. Med novoprijavljenimi je bilo 543 iskalcev prve zaposlitve, 4678 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 64 brezposelnih zaradi stečajev, ob tem pa še 1403 presežni delavci.

Veliko stečajev in iztekov pogodb

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo enkrat več prijav zaradi stečajev, 80,8 odstotka več po izteku zaposlitev za določen čas, iskalcev prve zaposlitve se je prijavilo 46,4 odstotka več in presežnih delavcev 42,7 odstotka več.

V primerjavi z lanskim januarjem pa je bilo 35,8 odstotka več prijav iskalcev prve zaposlitve in 4,1 odstotka več presežnih delavcev, medtem ko se je brezposelnih zaradi stečajev prijavilo 48,0 odstotka manj, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa 11,6 odstotka manj.

Od 6035 brezposelnih oseb, ki jih je januarja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3842 oseb, kar je 54,9 odstotka več kot decembra in 16,1 odstotka manj kot januarja lani.

Zaposlilo se je veliko število prodajalcev, voznikov in skladiščnikov

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, komercialnih zastopnikov za prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, natakarjev, zidarjev, kuhinjskih pomočnikov ter delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah.

Delodajalci so zavodu januarja sporočili 15.065 prostih delovnih mest, 39,9 odstotka več kot v predhodnem mesecu in 3,2 odstotka manj kot v enakem mesecu lani.