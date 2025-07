Štajerska metropola je na površje spet potegnila svoj uporniški DNK-zapis. Tisti DNK, ki je nedvomno krasil generala Maistra, eno od ikon mesta. Če so pred 13 leti zaradi radarjev, ki jih je dal postaviti takratni župan Franc Kangler, pod parolo Gotof je v mestno hišo letela jajca, nezadovoljni živelj pa je merilnike hitrosti požigal in z mostu čez reko Dravo obešal lutke, je mesto spet na nogah. Prvič opozorilo, drugič 104 evre (Ne)presenetljivo tokrat zaradi globe, ki so jo mariborski policisti izrekli 80-letni upokojeni učiteljici glasbe, ker je podnevi v svojem stanovanju na klavirju sku...