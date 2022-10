Številne zastrupitve po Sloveniji: preverili smo, kdo nadzoruje prodajo gob

Nedavno smo poročali, da so se kupci, ki so gobe kupili od 72-letnice na tržnici v Šabcu, zastrupili z zelenimi mušnicami, tako je pokazala analiza. Zaradi hude zastrupitve z gobami, ki so jih kupci kupili na tržnici, so okoli 10 ljudi pripeljali na zdravljenje v 90 kilometrov oddaljeni UKC v Beogradu. Nekateri so menda še vedno v smrtni nevarnosti. Prvi znaki zastrupitve z zeleno mušnico so bruhanje, driska in šibkost, simptomi pa se navadno pojavijo sedem do osem ur po zaužitju gobe, včasih tudi kasneje.

Letošnja gobarska sezona je obnorela tudi številne Slovenke in Slovence, ki s polnimi košarami različnih gob odhajajo iz gozdov. Tudi po Sloveniji je prav zaradi nepoznavanja gob prišlo do številnih zastrupitev, v luči dogodka v Srbiji pa smo preverili, kako je z nadzorom gob, ki se prodajajo na tržnicah in če je imela inšpekcija letos že kaj dela. Z ljubljanske tržnice so nam sporočili, da: »Za preverjanje užitnosti gob kot upravljavec tržnic nismo pristojni, za to so pristojne inšpekcijske službe. Za užitnost in kvaliteto gob odgovarjajo najemniki oz. uporabniki sami,« so še dodali.

Posebnega nadzora inšpekcija ne izvaja

Kakšen je inšpekcijski nadzor, je bilo vprašanje, ki smo ga naslovili na Upravo za varno hrano in kot so nam povedali, posebnega nadzora ni. »Gobe, ki se prodajajo na tržnici, spadajo med nacionalno prepoznane vrste samoniklih gozdnih sadežev (npr. jurčki, lisičke) in se zgolj občasno prodajajo na tržnicah. Glede na to, da na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ne prejemajo prijav, iz katerih bi bila izkazana problematika, omenjena prodaja ni bila prepoznana kot takšna, ki bi zahtevala redni inšpekcijski nadzor. Inšpekcija UVHVVR torej kakovosti in varnosti samoniklih gob na tržnicah sistematično ne preverja, bi pa v primeru prejetih prijav le-te nemudoma obravnavala ter po potrebi spremenila plan dela.«

Z ljubljanske tržnice so nam še sporočili, da na terenu njihovi redarji inkasanti že vrsto let niso opazili nobenih posebnosti pri prodaji jesenskih pridelkov.

Letos že skoraj 100 zastrupitev z gobami Večinoma z gobami, ki povzročajo slabost bruhanje in drisko, od tega sta bili dve zastrupitvi z zeleno mušnico, sedem z dežnički (Lepiote). Obravnavali so tudi po dve zastrupitvi z rdečo mušnico in s panterjevo mušnico.

Kot so še opozorili z Uprave za varno hrano je letošnja bera gob zaradi vremenskih razmer res zelo pestra in bogata, zato se nabiralci ob obilnem obrodu gozdnih plodov težko zadržijo, da pri rekreativnem nabiranju ne naberejo večjih količin plodov, kot je dovoljeno. To velja tako za gobe, kot za kostanj. Podobno se dogaja pri nabiranju borovnic.

Zakon o gozdovih določa, da se z globo od 200 evrov do 400 evrov za prekršek kaznuje posameznik, ki pri rekreativnem nabiranju plodov, zelnatih rastlin, mahov in gob preseže dovoljene količine. Rekreativno se sme nabrati največ 2 kg gozdnih sadežev oziroma plodov ter 1 kg zelnatih rastlin.