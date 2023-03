Številne svetovne novosti industrije bomo prvič videli na Celjskem sejmu

Mednarodni industrijski sejem je na Celjskem sejmu največji in najpomembnejši sejem s področij strojegradnje in orodjarstva, varjenja in rezanja ter industrijske avtomatizacije, robotike, industrije polimerov in naprednih tehnologij JV Evrope. Gre za sejem, kjer podjetja predstavijo najnovejše dosežke svetovne industrije. Tokrat se bo na Mednarodnem industrijskem sejmu predstavilo več kot 360 neposrednih razstavljavcev iz 10 držav in več kot 800 blagovnih znamk iz 30 držav. Tako se Celjsko sejmišče v času Mednarodnega industrijskega sejma spremeni v raj za ljubitelje spremljanja najnovejših trendov in svetovnih novosti.

Razstavljavci namreč napovedujejo številne novosti, ki bodo predstavljene ravno na Mednarodnem industrijskem sejmu, večinoma prvič. Predstavljene bodo svetovne novosti, ki jih je zaradi velike vrednosti izredno težko videti kje drugje. Mednarodni industrijski sejem je tehnično in logistično najbolj zahteven projekt za Celjski sejem. Vse sejemske dvorane se namreč za čas trajanja sejma spremenijo v veliko proizvodnjo z najsodobnejšimi in tehnično najbolj dovršenimi stroji, aparati, napravami, industrijskimi roboti, orodji in aplikacijami. Na razstavnih prostorih sejma namreč stroji niso zgolj postavljeni na ogled, temveč tam tudi delujejo. Tako se lahko vse funkcije in posebnosti strojev poskusijo tudi v praksi.

Vabljeni med 18. in 21. aprilom na Mednarodni industrijski sejem in sejem Lestech, ki sta prostor za prenos znanja, razprav in novih poslovnih partnerstev ter najnovejših dosežkov svetovne industrije.

