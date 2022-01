Številne karantene tudi v slovenskih podjetjih, tako se spopadajo z njimi

Ogromno število okužb s koronavirusom in zato tudi veliko število odrejenih karanten zaradi visoko rizičnih stikov to je realnost tudi v slovenskih podjetjih. Ukrepi in spremembe pravil karantene, ki veljajo od danes dalje, jim bodo tako prišli še kako prav. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je že pozvala vlado, da spremembe, ki bodo od srede veljale za karantene v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, sociali in zdravstvu, uvede tudi za gospodarstvo. Podjetjem namreč zaradi odsotnosti zaposlenih grozi, da bodo morala ustaviti določene delovne procese, so zapisali.

Po večjih slovenskih podjetjih smo povprašali, kako se spoprijemajo s številnimi odsotnostmi delavcev.

Iz Petrola so nam odgovorili, da so imeli v prejšnjem tednu nekaj odstotkov zaposlenih odsotnih z dela zaradi primera, povezanega s koronavirusom. »Tako kot ostala podjetja se tudi v družbi Petrol soočamo z rastjo okužb med zaposlenimi in zato karantenskih odločb. Ob zagotavljanju vseh predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb in skrbi za zdravje vseh, tako zaposlenih kot kupcev in poslovnih partnerjev, je naša prioriteta tudi poskrbeti za čim bolj nemoteno poslovanje na vseh lokacijah (tako na bencinskih servisih kot pri kritični infrastrukturi). V Petrolu zato pozorno spremljamo epidemiološko situacijo in sproti sprejemamo ustrezne ukrepe, obenem pa temu primerno prilagajamo tudi organizacijo dela za zagotavljanje nemotene oskrbe celotnemu prebivalstvu, poslovnim strankam, javnemu sektorju ter gasilskim in reševalnim službam,« so zapisali.

V primeru večjega števila okužb in izdanih karantenskih odločb so ponekod že prilagodili tudi delovni čas prodajnih mest, sicer pa delovni proces za zdaj teče nemoteno, doslej tudi ni bilo potrebe po zapiranju bencinskih servisov. Poleg tega je v preteklem tednu od doma delala več kot tretjina zaposlenih, ki glede na naravo dela lahko opravljajo svoje delo na domu.

Tudi v Krki zagotavljajo, da so delavcem zagotovili varno delovno okolje: »V Krki imamo utečen sistem PCT in dodatne ukrepe za preprečevanje vnosa okužb (redno razkuževanje in prezračevanje prostorov, ustrezno razdaljo med sodelavci, zaščitne maske, razkužila, merjenje telesne temperature, predvsem pa redno ozaveščanje in komuniciranje s sodelavci), s čimer sodelavcem zagotavljamo varno delovno okolje. Na ta način smo ustvarili varne delovne pogoje v podjetju in dela od doma nismo uvajali. Delovne procese organiziramo tudi z določenimi prilagoditvami in razporejanjem dela, tako da potekajo v skladu z načrti,« so zapisali v službi za stike z javnostjo.

V Mercatorju zagotavljajo, da v vseh sektorjih dosledno spoštujejo ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe že od začetka epidemije in zato za svoje zaposlene pravijo, da delovno mesto ni vir okužb. »Kolikor je le mogoče in na delovnih mestih, kjer je to mogoče, je organizirano delo od doma. V operativni dejavnosti sicer v zadnjem tednu dni opažamo več bolniških odsotnosti kot običajno, zato smo morali v nekaterih trgovinah prilagoditi obratovalni čas. Z veliko požrtvovalnostjo zaposlenih pa nam uspeva ohranjati delovne procese nemotene,« so sporočili iz trgovinske verige, ki je pomembna tudi za splošno preskrbo prebivalstva, zato imajo vedno pripravljen tudi načrt za delovanje v oteženih pogojih (naravne in druge nesreče, epidemija ipd.).

V Novartisu v Sloveniji, kjer dela skoraj 6.000 sodelavcev, imajo trenutno okoli 250 sodelavcev v karanteni. Odsotnosti pa še uspešno upravljajo, so povedali za STA. Za zaščito sodelavcev, ki delajo v laboratorijih in proizvodnji ter morajo vsak dan prihajati na delovno mesto na lokacijo, so ponovno uvedli obvezno delo na daljavo za vse sodelavce, ki delajo v pisarnah oziroma jim narava dela to omogoča. Sodelavcem, ki izpolnjujejo pogoj PC in prihajajo na lokacije, priporočajo tudi preventivno samotestiranje na domu na 48 ur. Na vseh lokacijah imajo nameščene tudi avtomate s HAG-testi za samotestiranje.

V podjetju Unior Zreče, kjer je zaposlenih okoli 1.600 ljudi, so imeli v ponedeljek 32 sodelavcev okuženih, 34 pa v karanteni. Posebne kadrovske stiske vseeno ne zaznavajo. V zadnjih dneh število okuženih in zaposlenih v karanteni tako kot po celotni državi narašča, priznavajo v podjetju, kjer si manj izostankov obetajo na račun danes uveljavljenih sprememb pravil karantene, ki bodo prinesle manj izostankov zaposlenih zaradi višje sile (karantene otrok).

V Revozu večjega porasta okužb za zdaj ne beležijo, so povedali za STA in dodali, da zagotavljajo nemoteno proizvodnjo. Spremembe pravil karantene pa bodo pripomogle, da razmere ostanejo na obvladljivi ravni.

GZS za spremembo pravil

GZS je sicer v preteklih dneh opozarjal na vedno več motenih delovnih procesov zaradi visokega števila okužb z novim koronavirusom, zaradi česar je vse več zaposlenih v izolaciji in karanteni. Spremembe pravil so v zbornici pozdravili, si pa želijo, da se uvedejo tudi za gospodarstvo.

GZS vladi sicer tudi predlaga, naj se pomoč za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje razširi na vse osebe, ki opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost. Zaradi porasta števila okužb namreč podjetja za ohranjanje delovnega procesa uvajajo preventivna samotestiranja vseh zaposlenih, tudi cepljenih in prebolevnikov.