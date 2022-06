Številne bencinske servise zapirajo, toliko naj bi od torka plačevali za gorivo (FOTO)

Na bencinskih servisih po Sloveniji, kot smo že poročali, zaznavajo povečano povpraševanje po pogonskem gorivu. Ponekod prihaja zaradi tega tudi do kratkoročnih izpadov zaloge, so pojasnili v Petrolu.

Bralci o težavah na črpalkah Bralka Milena: na Vrhniki zmanjkalo gorivo, eno od črpalk celo zaprli z trakom. Bralec Jurij: Ljudje bi morali tankati že prej, naprimer v petek ni bilo nobenih problemov, ne pa čakati na zadnji dan pred podražitvijo.

Bralec Tomaž: V Šiški, v Dravljah gorivo še je, ampak gneča velika.

Bralec Franc: V Dravogradu na Molu,OMW in Petrolu popoldan ni več dizelskega goriva. Bralec Jožef: Na Vrhniki ni dizla, šel v Ljubljano, bil na treh črpalkah in vse brez dizla, na četrti, na Zaloški, normalno natočil poln rezervoar.

Kot so poročali na 24ur, pa dizla ali bencina (ali pa kar obeh) na nekaterih servisih Petrola in OMV Slovenija ni mogoče natočiti. Ob prihodu voznike namreč pričaka sporočilo, ki jih obvešča, da goriva zaradi povečanega povpraševanja trenutno ni na zalogi.

Čakajo na gorivo. FOTO: Bralka Milena

Medtem ko pri MOL Slovenija sprva težav ni bilo, naj bi se te zdaj pojavile tudi tam. Dodatno je povpraševanje povečano ob vračanju tujih turistov iz obmorskih krajev in Hrvaške, ki želijo gorivo zaradi nižjih cen natočiti v Sloveniji.

Do povečanega povpraševanja prihaja po tistem, ko je vlada v sredo sprejela uredbo o oblikovanju cen posameznih naftnih derivatov, ki bo z 21. junijem na bencinskih servisih zunaj avtocest za eno leto znova uvedla določanje cen 95-oktanskega bencina in dizla po posebni formuli in regulacijo marž, na avtocestah pa cene povsem liberalizirala. Vlada je začasno tudi odpravila nekatere okoljske dajatve, ki določajo končno ceno goriv.

S tem bo konec ureditve, ki je začela veljati 11. maja in po kateri je najvišja maloprodajna cena 95-oktanskega bencina tako na bencinskih servisih na avtocestah kot zunaj njih določena pri 1,560 evra za liter, dizla pa pri 1,668 evra za liter. S tem je bistveno nižja kot v okoliških državah, z izjemo Madžarske.

Od torka naprej: cena 95-oktanskega bencina 1,74 evra za liter, cena dizla pa 1,81 evra

Glede na rast cen nafte in naftnih derivatov v zadnjem času in še vedno šibak tečaj evra je tako kljub omejitvam marže in odpravi nekaterih dajatev s torkom pričakovati občutnejši dvig cen.

FOTO: Getty Images

Pri časniku Finance so izračunali, da bo glede na vse vstopne parametre cena 95-oktanskega bencina po osrednji oceni v torek dosegla približno 1,74 evra za liter, cena dizla pa 1,81 evra.

Gneča na črpalki v Šiški v Ljubljani. FOTO: Bralec Tomaž

