Počivalšek: Vavčerje bi podaljšali za eno leto(V ŽIVO)

Vsak četrti pozitiven

Kapacitete niso problem, ampak kadri

V Kliničnem centru Ljubljana 92 odraslih bolnikov in pet otrok. 21 ljudi na enote intenzivne terapije, večina od njih umetno ventilirana. Dva na zunajtelesni oksigenaciji. Glede tega, ali kdo verjame ali ne, bom, rekla, da jih tega ne sprašujemo.



Počivalšek: Fitnes centri ostajajo zaprti

. Po dnevu premora pa bo ob 11. uri potekala vladna tiskovna konferenca o aktualnem stanju glede covid-19, na kateri bodo sodelovali minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljanain vladni govorecPrenos tiskovne konference si lahko ogledate tukaj:»Nekaj posameznikov je pokazalo, da ne razumejo ali nočejo razumeti, da so razmere zelo zahtevne,« je omejitev gibanja v nočnem času komentiral vladni govorec za covid 19. Povedal, da so bili podatki za včeraj daleč najslabši. Ob 5891 testu so bile namreč potrjene 1503 okužbe. To pomeni, da je pozitiven že vsak četrti opravljen test.Število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, narašča. Včeraj jo je potrebovalo 333 oseb, intenzivno 55.»Številke so slabe,« je jasen Kacin.Delodajalce je pozval, da naj, če je mogoče, omogočijo delo od doma.Predstojnica infekcijske klinike v UKC Ljubljanaje povedala, da kapacitete povečujejo in če bo potrebno jih še bodo.»Še enkrat bi pozvala sodržavljane, da poskusi vsak narediti, kar je v njegovi moči, da pride do čim manjšega širjenja okužbe. Delajte od doma, če lahko, izogibajte se gneči, zaprtim prostorom. Mislim, da je čas, da Slovenci pregovorno stopimo skupaj in premagamo tole epidemijo s čim manjšo kolateralno škodo. Kar se tiče Kliničnega centra Ljubljana – mi bomo naredili vse, kar je v naših močeh.«»​Izbiranje, komu bomo dajali kakršnokoli podporno terapijo je zadnja, zadnja opcija, upam pa, da do tega ne bomo prišli,« je odvrnila Lejko Zupančeva.​Bi morali javno življenje popolnoma zaustaviti? Delno je že, odgovarja. Vse, kar se zapre, pa vpliva na drugo. Opominja, da vse zaposlene, ki jih imajo, potrebujejo.Elektivni program zaenkrat še ni popolnoma ustavljen. Če bodo kapacitete premajhne, se bodo morali še širili. Tudi na ginekološko intenzivo, je jasna predstojnica infekcijske klinike in doda, da, kar se kapacitet tiče, še nismo popolnoma na koncu. Kapacitete same po sebi niso tako velik problem, so pa kadri, izpostavlja. Kadrovski manjko izpopolnjujejo s pozivi ljudmi, nekateri se z veseljem odzovejo, pridružili so se jim študenti, uspeli bodo vključiti nekatere mlajše zdravnike, kar prej ni bilo mogoče, vendar zaradi razglasitve epidemijo te težave naj ne bi bilo več.Kaj pomeni za sistem pomeni 1500 okuženih? Polne obremenitve, nadurno delo, nočno delo, v skrajni sili pa tudi prepoved dopustov, je jasna Lejko Zupančeva. Drugi teden so počitnice, je sicer nepriljubljen ukrep, a če bo treba, se ga bomo poslužili, je jasna.​Če imate doma bolne ljudi in četudi niste dobili odločbe o karanteni, se z delodajalcem skušajte dogovoriti, da vsaj sedem dni ostanete doma, če slučajno zbolite, svetuje Lejkova.Gospodarski ministerje predstavil Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji »Poleg diskotek in nočnih klubov je ponujanje storitev sedaj prepovedano tudi v kinematografih in kulturnih ustanovah. Izjema so galerije, muzeji, arhivi in knjižnice, vendar ob upoštevanju omejitve 1 oseba na 20 m2,« je naštel Počivalšek.Fitnes centri v rdečih regijah ostajajo zaprti, v oranžnih pa velja pravilo 1 osebe na 20 m2.Počivalšek je dejal, da so turistični prehodi skozi državne meje mogoči, so pa težave skozi regijske meje. Vlada razmišlja o tem, kako vzdrževati kondicijo gospodarstva na eni strani in na drugi strani varnost državljanov. Po njegovi oceni popoln lock-down ne bo potreben in se trudijo, da ne bi popolnoma ustavili gospodarstvo v Sloveniji.