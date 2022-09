Številke novih okužb v Sloveniji skokovito naraščajo: oglasila se je Bojana Beović

V torek so v Sloveniji zabeležili največ primerov okužbe z novim koronavirusom vse od konca marca, in sicer 3483 (petina je osnovnošolskih otrok). Porast okužb in v zadnjem času tudi vse več težjih primerov bo morebiti omililo cepljenje z novim cepivom podjetja Pfizer, s katerim so začeli cepiti v torek. Zdravstvenim domovom po Sloveniji bodo razdelili 150.000 odmerkov. Novo cepivo je prilagojeno tudi različici omikron. Več o tem preberite tukaj.

Bojana Beović, vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ je včeraj v Odmevih spet poudarila, da cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom priporočajo skupinam s tveganjem za težji potek bolezni, ranljivim kroničnim bolnikom in vsem, starim nad 60 let. Je pa povedala, da so nova cepiva preizkušena samo kot poživitveni odmerek. Za tiste, ki so se že cepili štirikrat in bi se zdaj radi še z novim cepivom, je odvisno, kdaj so bili nazadnje cepljeni. Izrecnega priporočila o petem odmerku še nimajo. Učinkovitost cepiva začne upadati po petih mesecih, po šestih še bolj. Zato bi se bilo v tem primeru po njenem smiselno cepiti še petič.

Kdaj se cepiti?

FOTO: Blaž Samec

Komu je namenjeno novo beljakovinsko cepivo novavax?

V naslednjih tednih naj bi dobili še cepivo, prilagojeno različici ba4 in ba5, zato veliko ljudi želi počakati na to cepivo. Beovićeva je v Odmevih rekla, naj ljudje, ki so med prej opisanimi ogroženimi skupinami, ne čakajo, saj so razlike med temi cepivi majhne. Najpomembnejše je po njenem mnenju, da po šestih mesecih od zadnjega cepljenja dobijo poživitveni odmerek. To svetuje tudi mlajšim, ki so v stiku z ranljivimi osebami ali kam potujejo. Vse je torej odvisno od stopnje tveganja, ki mu je oseba izpostavljena.

Beovićeva je pojasnila, da je cepivo novavax namenjeno vsem tistim, ki se iz kakršnega koli razloga ne morejo ali ne želijo cepiti s cepivi mRNA. Zdaj imajo tudi oni možnost cepljenja.

Kako pa je s cepljenjem proti gripi in covidu 19 istočasno?

V veliki meri ljudje, ki imajo večjo možnost težjega poteka covida 19, tudi težje prebolevajo gripo, zato je dobro vedeti, da strokovnjaki ne odsvetujejo sočasnega cepljenja proti gripi in covidu 19. Poročil o stranskih učinkih po besedah Beovićeve ni, zato naj bi bil strah odveč.

Vse več primerov dokumentiranega dolgega covida

Zdravil za dolgi covid še vedno ni. Eden izmed razlogov za to, je tudi ta, da se dolgi covid pojavlja v zelo različnih oblikah. Pri nekaterih je povzročil srčno okvaro, pri drugih samo motnje ritma srca, nekateri imajo težave z dihanjem, drugi s koncentracijo, nekateri s kratkotrajnim spominom ... »Nekateri imajo res dolgotrajne in hude težave, ki jih ovirajo v življenju« pravi Beovićeva in tudi, da takim s pomočjo različnih specialistov poskušajo lajšati težave.