Koronaštevilke ne lažejo: hitra primerjava Slovenije in Hrvaške

Od 2. do 15. julija je Hrvaška naštela 1.070 pozitivnih na sars-cov-2, Slovenija v tem istem obdobju 266.

Število okužb. FOTO: A. L.

Rdeči seznam, na katerem ni Hrvaške

Po tem grafu bi rekli, da sta Hrvaška in Slovenija precej podobni po testiranjih, da Hrvaška testira celo več. FOTO: A. L.

Ko pa postavimo zadeve na primerljivo raven, to je število opravljenih testov na 100.000 prebivalcev, ugotovimo, da Slovenija opravi bistveno več kot koronatestov kot Hrvaška. FOTO: A. L.

Razlika med vrednostma kazalnika o številu okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev za Hrvaško in Slovenijo se povečuje: 2. julija je znašala 9,75, včeraj pa že 13,27.

14-dnevna incidenčna stopnja FOTO: A. L.

Hrvaška je priljubljena poletna destinacija mnogih Slovencev. Samo v juliju naj bi se jih čez južno mejo zgrnilo krepko čez 100.000, kljub koronavirusni krizi in čeprav je stroka svetovala odložitev obiska Hrvaške, nekateri so celo želeli, da se jo uvrsti na rdeči seznam. A vlada, ki jo vodi, tega ni storila.Zadnjih 14 dni smo spremljali dogajanje v Sloveniji in na Hrvaškem in ugotovili, da je južne sosede drugi val, če lahko govorimo o njem, prizadel bistveno bolj kot Slovenijo. O tem pričajo številke.Od 2. do 15. julija je Hrvaška naštela 1.070 pozitivnih na sars-cov-2, Slovenija v tem istem obdobju 266. To pomeni, da beležijo praktično štirikrat toliko okužb kot mi. Je to slabo? Če gledamo skozi prebivalstvo, Hrvatov je okoli 4,1 milijon, torej dvakrat toliko kot nas, lahko rečemo, da je vsekakor precej slabše kot pri nas. Da bi govorili o podobnih koronarazmerah, bi Hrvaška lahko imela okoli 530 okuženih v zadnjih 14 dneh ali pa Slovenija 535 (dvakratnik današnjih).Kako beremo tabelo? Hrvaška je imela 9. julija 12,35 odstotka več okužb kot na isti dan prejšnjega tedna (ali 2. julija). Ali pa: Slovenija je 13. julija zabeležila pol manj okužb kot 6. julija (ali na isti dan prejšnjega tedna).Poravnali smo zadnja dva tedna, torej od četrtka do srede, in ugotavljali spremembe. Hrvati so v drugem tednu, ki smo ga primerjali s prvim v opazovanem obdobju, dvakrat beležili precejšnjo rast okužb. Najprej 11. julija, ko je število okužb poskočilo za 105 odstotkov, potem pa še včeraj, ko se je glede na isti dan prejšnjega tedna število okuženih povečalo za 74 odstotkov. Medtem imamo v Sloveniji precej manjša nihanja navzgor in precej večja navzdol. Pravzaprav smo v zadnjem tednu, glede na predhodnega, dvakrat beležili večje število okuženih kot v tednu prej, vse ostale dneve pa jih je bilo manj. Že pred časom nam je vodja strokovne svetovalne skupine Bojana Beović dejala, da bi po njihovem mnenju morala Hrvaška na rdeči seznam oziroma, da so to predlagali, a predlog ni bil sprejet. Razlog, da so to predlagali, je bila poslabšana epidemiološka slika in pa to, da opravijo relativno malo testiranj, kar nakazuje na to, da je potencialnih okužb lahko še precej več.V zadnjih 14 dneh so južni sosedje opravili 17.307 testiranj. V primerjavi s Slovenijo, kjer smo jih izvedli 14.144, je to več. To drži, a zadevo je treba dati na isti imenovalec, da sploh lahko primerjamo.Glede na to, da je Hrvatov dvakrat toliko kot Slovencev, je jasno, da bi število testiranj Hrvatov moralo znašati dvakratnik naših, a ni tako. Število izvedenih testov smo zato preračunali na 100.000 prebivalcev. Graf, ki ga najdete pod tem odstavkom, je zdaj videti precej drugače: praktično vsak dan v zadnjih 14 dneh smo v Sloveniji izvedli več testov na 100.000 prebivalcev v primerjav s Hrvati. Naj ob tem spomnimo na priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je dejala, da naj države testirajo, testirajo in še enkrat testirajo.Že od začetka epidemije se veliko govori o kazalniku Nacionalnega inštituta za javno zdravje, s katerim se določi število okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh (tudi na podlagi tega kriterija vlada razporeja države na zeleni, rumeni in rdeči seznam). Hrvaška je včeraj prvič prebila vrednost kazalnika 26, medtem ko vrednost kazalnika za Slovenijo v zadnjih dneh nekoliko bolj stagnira pri vrednosti malenkost nad 12. Glede na razmik med obema krivuljama na grafu, ki se je v opazovanem obdobju povečal, lahko brez težav ugotovimo, da je epidemiološka slika na Hrvaškem bistveno slabša kot pri nas. Če je bila razlika med vrednostma kazalnika 2. julija 9,75, je bila po zadnjih podatkih za včeraj že 13,27, kar pomeni, da se vse bolj povečuje.