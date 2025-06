Številke, ki šokirajo: Toliko Slovencev vidi tretjo svetovno vojno kot ...

V junijski raziskavi družbe Valicon z naslovom Nova normalnost je 40 odstotkov vprašanih odgovorilo, da vidijo možnost tretje svetovne vojne ali jedrskega konflikta kot dejavnik, ki pomembno vpliva na njihovo življenje. Višanje življenjskih stroškov skrbi 48 odstotkov, vojna na Bližnjem vzhodu pa 32 odstotkov vprašanih, so navedli.

Družba Valicon v raziskavi Nova normalnost od marca 2022 spremlja stopnjo zaskrbljenosti prebivalcev glede večjih družbenih političnih dogajanj in vpliv teh na njihova življenja. V zadnji raziskavi, ki so jo izvedli med 18. in 21. junijem na vzorcu 524 anketirancev, so tokrat na novo preverjali vpliv vojne na Bližnjem vzhodu in možnosti globalnega izbruha virusa na vsakdanje življenje anketirancev. V merjenje osebne zaskrbljenosti pa so dodali vojno na Bližnjem vzhodu in morebitno gospodarsko recesijo. Število anketirancev, ki navajajo možnost tretje svetovne vojne ali jedrskega konflikta kot enega od dogodkov, ki najbolj vplivajo na njihovo življenje, se je od majske meritve v tokratni raziskavi povečalo za deset odstotnih točk.

Višanje življenjskih stroškov skrbi 48 odstotkov vprašanih

Naraščajoči življenjski stroški, kljub preusmeritvi fokusa, še vedno prevladujoče vplivajo na življenja anketirancev. Na prvem mestu ostaja inflacija, ki jo je izpostavilo 63 odstotkov vprašanih, a je od maja padla za osem odstotnih točk. Padlo je tudi število anketirancev, ki so izpostavili potencialno ekonomsko krizo (31 odstotkov), notranje politično situacijo (24 odstotkov) in ohranjanje vrednosti premoženja (17 odstotkov).

Na vrhu seznama dejavnikov, ki krojijo vsakdan posameznikov, je še morebitno pomanjkanje dobrin, hrane in energentov (34 odstotkov), ki se od prejšnjega meseca ni spremenilo.

Podnebne spremembe in ekstremni vremenski dogodki, ki so v zadnjih letih postali bolj vidni z naraščajočimi poplavami, sušami in vročinskimi valovi, po drugi strani še vedno ostajajo pogost odgovor, ki ga navaja 30 odstotkov anketirancev, so zapisali.

Vojna na Bližnjem vzhodu in Ukrajini

22 odstotkov anketirancev je med dejavniki izpostavilo vpliv vojn na Bližnjem vzhodu, 14 odstotkov pa vojno v Ukrajini. Med dejavniki je najmanjše število anketirancev izpostavilo možnost globalnega izbruha virusa (devet odstotkov) in možnost vojne v regiji ali Bosni in Hercegovini (sedem odstotkov).

V meritvi osebne zaskrbljenosti je 48 odstotkov anketirancev kot glavni dejavnik izpostavilo višanje življenjskih stroškov, 32 pa vojno na Bližnjem vzhodu. Zaradi podnebnih sprememb in ekstremnih vremenskih pojavov je zaskrbljenih 30 odstotkov, zaradi notranjepolitičnega dogajanja in morebitne gospodarske recesije pa 29 odstotkov vprašanih.

Najmanjše število anketirancev je osebno zaskrbljenih zaradi padanja realne vrednosti premoženja (23 odstotkov) in vojne v Ukrajini (20 odstotkov).