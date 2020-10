Številke, ki so jih sporočili popoldan, so zvečer drugačne

Vlada je v sredinem popoldnevu sporočila, da je število na novo odkritih pozitivnih primerov 1503. Pri tem je v bolnišnici 333 oseb, od tega 55 na intenzivni negi. Še vedno velja za zaščito upoštevati osnovne ukrepe , h katerim pozivajo zdravniki, epidemiologi in infektologi.​Kot kaže pa je število še višje, vsaj sodeč po objavi Regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko. Slednji je na družbenem omrežju facebook okoli 21. ure sporočil: »Ob pregledu vseh brisov včerajšnjega dne so epidemiologi ugotovili še večje dnevno število okuženih, kot so sporočili dopoldne. Po podatkih nacionalnega inštituta za javno zdravje so v desetih občinah naše regije odkrili 51 novih okužb in ne 40, kot smo objavili dopoldne. V postojnski občini so odkrili kar 12 novih primerov, v komenski občini 9, v divaški 8, po sedem primerov okužbe so odkrili v sežanski in bistriški občini, štiri nove primere so potrdili v pivški, dva v občini Loška dolina in po en primer v hrpeljski in cerkniški občini. Edina občina v naši regiji brez včerajšnje okužbe ostaja občina Bloke.« Torej je bilo v torek 11 okužb kot so sprva dobili informacijo.Na Institutu Jožef Stefan pa so glede na dnevno stanje novo odkritih okužb izračunali, da je pri nas že vsak 70. prebivalec kužen . In jasno je, kdaj bo v bolnišnicah najhuje.