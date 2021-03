Številke, ki jemljejo sapo: toliko bo mrtvih, če ustavitev države ne bo uspešna

Epidemija raste zaradi hitrega širjenja novih bolj kužnih sevov. Reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi en okuženi z novim koronavirusom prenese okužbo, znaša po ocenah Instituta Jožef Stefan (IJS) 1,19. Po njihovih predvidevanjih se bo reprodukcijsko število po 1. aprilu zaradi strožjih ukrepov znižalo za četrtino.Ocenjeni podvojitveni čas angleške različice novega koronavirusa v trenutnih pogojih je približno 11 dni. Ob enakem trendu razvoja epidemije pa bi lahko nazaj v rdečo fazo prešli v začetku aprila.Na IJS so v napovedi razvoja dogodkov upoštevali vpliv prekuževanja in cepljenja po starostnih skupinah, pri čemer so predpostavili, da je imunih 3,5-krat toliko kot potrjeno okuženih. Predpostavili so tudi, da je pri angleškem sevu verjetnost za hospitalizacijo na navadnem oddelku za 20 odstotkov večja, na intenzivnem oddelku za 40 odstotkov večja ter smrtnost 64 odstotkov večja kot pri običajnem sevu.Brez zaprtja države bi število hospitaliziranih covidnih bolnikov raslo do sredine maja, ko bi bilo v bolnišnicah več kot 1200 bolnikov s covidom 19. Če se bo reprodukcijsko število zaradi zaprtja države spustilo za 15 odstotkov, bo največ covidnih bolnikov, 800, v bolnišnicah 5. maja.Če se bo reprodukcijsko število spustilo za 25 odstotkov, se bo število hospitaliziranih začelo spuščati sredi aprila, vrh naj bi bil okoli 700 hospitaliziranih. Pri 35-odstotnem znižanju reprodukcijskega število pa bi se število hospitaliziranih spustilo pod 400 že v začetku maja.Brez zaprtja države bi se število bolnikov na intenzivni terapiji približalo 250 sredi maja, potem pa bi začelo padati. S 15-odstotnim znižanjem reprodukcijskega števila bi se število bolnikov na intenzivni terapiji dvigalo do začetka maja, ko bi doseglo približno 180, nato pa bi se začelo zniževati.Če se bo reprodukcijsko število zmanjšalo za 25 odstotkov, se bo število hospitaliziranih na intenzivnih terapijah začelo zmanjševati že v drugi polovici aprila in ne bi preseglo več kot dobrih 150. Ob zmanjšanju reprodukcijskega števila za 35 odstotkov pa bi se število hospitaliziranih na oddelkih za intenzivno terapijo zmanjšalo do sredine maja pod 50.Na IJS so naredili tudi projekcije števila umrlih glede na različne scenarije. Ob 25-odstotnem zmanjšanju reprodukcijskega števila bo skupno število smrti covidnih bolnikov do konca junija naraslo na 4500. Brez zaprtja države bi bilo 500 smrti več, s 15-odstotnim zmanjšanjem reprodukcijskega števila pa jih bo blizu 4700. Če bi uspeli zmanjšati reprodukcijsko število za 35 odstotkov, bi se število smrti povzpelo na 4400.Po vladnih podatkih je do ponedeljka v Sloveniji umrlo skupaj 4306 covidnih bolnikov.