Številke gredo v nebo: okužen je že vsak 150. Slovenec (V ŽIVO)

Koronarazmere v Sloveniji na dan 14. oktober 2020. FOTO: S. N.

Kritično pomanjkanje kadra

Koronski semafor Evrope

Vsak dan podiramo nove rekorde po številu okužb s koronavirusom, včeraj je bilo teh primerov že 707. O aktualnem stanju v zvezi z razširjenostjo koronavirusa je na novinarski konfrenci spregovoril vladni govorecin tudi napovedal popoldansko zasedanje vlade, ki bo skupaj s svetovalno skupino sprejela nove ukrepe za zajezitev virusa. Glede na število potrjenih okužb in hospitaliziranih bolnikov s covidom 19 so sicer že izpolnjenji pogoji za izvajanje tretjega svežnja ukrepov iz vladnega načrta.»Današnji podatki kažejo, da so razmere vse bolj resne. Virus se ne le širi, ampak se širi vedno hitreje. Epidemiološka poizvedovanja še potekajo, a razmere zahtevajo ukrepanje, saj do zdaj sprejeti ukrepi niso v zadostni meri pripomogli k zamejevanju širjenja virusa,« je uvodoma povedal Kacin.Včeraj se je sestala vlada v ožji sestavi s svetovalno skupino ministrstva za zdravje in na sestanku uskladila modalitete posameznih mogočih ukrepov. Danes popoldne bo na Brdu potekala seja vlade o sprejemu novih ukrepov, v skladu z načrtom ukrepanja za drugi val širitve virusa.Tudi danes o novih okužbah poročajo iz domov za starejše. V Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu je okuženih 37 stanovalcev, poleg njih 15 zaposlenih. Imajo pomoč regijskega tima ter tudi dodatno pomoč strokovnjakinj za okužbe, ki so jih zagotovili na ministrstvu za zdravje. Nove okužbe so zaznali tudi v DSO Rakičan (9 novih; skupaj je okuženih 11 zaposlenih in 27 stanovalcev) in DSO Petra Uzarja Tržič ter v Domu upokojencev Kranj, kjer so zaznali okužbo pri zaposleni v upravi doma.Število okuženih v Sloveniji torej hitro raste. Tako je 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev zrasla na 202,75. Nekoliko bolj spodbuden pa je podatek o smrtnosti, kjer je Slovenija na dnu evropske lestvice z najmanj primeri.Epidemiološke razmer so se v zadnjih dneh v Sloveniji močno poslabšali, število bolnikov strmo raste, skrbi nas, kaj bo v naslednjih dneh. Zavedati se moramo da 10 odstotkov novih okuženih potrebuje bolnišnično zdravljenje, od teh pa 20 odstotkov tudi intenzivno nego, so neposredno življenjsko ogroženi. Od 700 novih primerov lahko torej čez 10 dni pričakujemo 70 novih ljudi v bolnišnici, 15 bolnikov pa na intenzivni negi. Ti so tudi ozko grlo, ležijo 15 dni in več,« je povedal vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike UKC LjubljanaPoudaril je tudi, da težava klinike ni toliko v opremi kot v pomanjkanju ustreznega kadra, ki ga kritično bolni nujno potrebujejo. »Do neke mere bomo to premostili s premeščanjem kadra, preložili bomo določene posege, vendar to ne gre v nedogled. Treba je vedeti, da imamo tudi številne bolnike z necovid bolniki, ki prav tako potrebujejo intenzivne oddelke.«Jereb je še poudaril, da ni nobene potrebe po stigmatizaciji ljudi, ki so okuženi s covidom-19, saj je prkatično okužen že vsak 150. Slovenec. Na Infekcijski je na intenzivnem oddelku 16 posameznikov, ki potrebujejo respirator. Najmlajši bolnik je star 42 let.Včeraj so članice EU sprejele tudi načelni dogovor o priporočilih, vezanih na usklajen pristop do omejevanja prostega gibanja kot odziva na pandemijo. Dogovorile so se za sorazmerno, nediskriminatorno in začasno omejevanje svobodnega gibanja za zaščito javnega zdravja. Sklenjeno je bilo, da morajo države članice sprejem ukrepov načrtovati vnaprej, če je mogoče 48 ur prej, preden bodo začeli veljati, in da je javnosti treba ukrepe napovedati 24 ur vnaprej.»Države bodo vsak teden Centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni posredovale podatke o številu novih primerov na 100.000 prebivalcev v preteklih 14 dneh, številu testov na 100.000 prebivalcev v preteklem tednu in o odstotku pozitivnih testov v preteklem tednu. Na podlagi teh podatkov bo pripravljen in tedensko osvežen zemljevid regij v EU, ki bodo glede na tveganost obarvane zeleno, oranžno, rdeče ali sivo. Celotna unija bo tako odslej imela enoten koronski semafor.«