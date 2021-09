Stevanovića čaka pogovor na policiji

Sredini nasilni izgredi, ki se bodo v našo zgodovino vpisali še kot en sramotni dogodek, za katerim stoji skupina nekaj posameznikov, čez noč ne bodo dobili epiloga. Policija še naprej preverja, kdo vse je bil med nasilneži, ki so napadali policiste z nevarnimi predmeti, steklenicami in granitnimi kockami ter kršili javni red in mir.Med varovanjem je bilo pridržanih devet oseb, dve zaradi kršenja javnega reda in miru, ter sedem oseb zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo. Vse osebe so že bile izpuščene na prostost. Inzentivna preiskava se še nadaljuje, pregledujejo se posnetku, opravljajo ogledi krajev in izbiranje obvestil, zato na PU Ljubljana še pričakujejo, da bodo opravili še nekaj dodatnih pogovorov.Med drugim pregledujejo, ali so za izgredi stali pripadniki kakšnih skupin ali subkultur. Za zdaj, kot smo izvedeli, ne morejo potrdili, da je za napade kriva navijaška skupina Green Dragons. Zaznali so sicer vzklike in navijaška gesla, ki pripadajo subkulturi navijaštva, a na policiji, kot pravijo, še ne vedo, ali gre morda za Green Dragonse, Viole ali kaj tretjega.Prav tako pregledujejo posnetke, če so med osumljenci tudi t. i. rumeni jopiči. Njihov pripadnikje na twitterju v zapisu sicer sporočil, da se protesta ni udeležil, čeprav se mu omejevanje s preverjanjem pogoja PCT zdi pretirano. Dodal je tudi, so bili na protestu trije člani, a da se nobeden od njih ni vedel nasilno, ves čas pa naj bi ob njih stala tudi kriminalista. »Ko je padla prva bakla, so prizorišče zapustili,« je zapisal.Odgovornost za izgrede po prestolnici ni prevzel nihče, zato policija še naprej zbira vse možne podatke in okoliščine, da bi jih izsledila.Med drugim bodo na pogovor poklicali tudi, »ker je javno pozival na proteste« in bodo z njim opravili postopek. Ali bo Stevanović osumljenec kakršnega koli prekrška, kaznivega dejanja, pa bo šele pokazal postopek. Stevanović, ki je predsednik gibanja Resni.ca, kranjski mestni svetnik, nekdanji kandidat za župana in član SNS nam je zatrdil, da je prizorišče zapustil pred neredi in da je pozival k miroljubnim protestom, prav tako tudi, da s huligani nikoli v življenju ni imel nikakršnega stika.