Štefko iščejo že 17 let (FOTO)

Konec prejšnjega meseca bi Štefanija Strniša oziroma Štefka, kot so jo klicali domačini, praznovala 77. rojstni dan. A prihodnji mesec bo minilo natanko 17 let, odkar o njej ni ne duha ne sluha. Leta 2002 se je upokojila, leto za tem ločila od moža Franca, se preselila v hišo sorodnikov na Ledino, leta 2004 proslavila šestdeseti rojstni dan in dober mesec za tem izginila neznano kam. V mrzli aprilski noči je nekaj po drugi uri ponjo prišel taksi, jo odpeljal v Sevnico in od takrat je ni videl nihče več. Po sedemnajstih letih je še vedno na seznamu pogrešanih oseb. Policija še vedno prosi vse,...