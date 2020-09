Štefi in psička Pika imata samo drug drugega (FOTO)

Sama ga je našla

Hiša je potrebna popravil.

Živita samotno



»Danes sem v božjih rovtah obiskala gluhega in nemega Štefija in njegovo psičko Piko, ki je pred tremi leti prišla do njegove bajte in ostala. Živita zelo skromno in samotno življenje. Imata samo drug drugega. Potrebujeta našo pomoč, skupaj jima lahko polepšamo življenje. Svet je lepši, če nekoga potegnemo iz dreka. Hvala vnaprej,« je bilo prvo obvestilo iz DPMŽ Koroške. »Do zdaj je bila akcija že kar uspešna, odzvalo se je namreč veliko posameznikov, ki so bili pripravljeni, brez pomislekov, pomagati,« poudarja Suzana Vodnjov, sicer defektologinja, ki se že vse življenje razdaja za druge, in dodaja: »Pavla Robnik in Stane Podgoršek sta najbolj zaslužna, da smo skupaj stopili za Štefija in Piko. Že tri leta skrbita zanj po svojih močeh. Zaslužita si javno pohvalo.«

Živita sredi gozda.

Priljubljena turška pisateljicaje v svojem romanu Štirideset pravil ljubezni na zanimiv način prepletla različne človeške usode v preteklosti in sedanjosti. In če ona na zgovoren način piše o ljubezni med ljudmi, pri nas, na Koroškem, lahko pišemo o kruti usodi človeka in psičke ter njuni neizmerni ljubezni in skromnosti, ki marsikomu privabi solze na lice. Znova pa se je potrdilo, da se dobrota, kar prijateljstvo in ljubezen med človekom in štirinožcem gotovo je, z dobrim vrača. Številni ljudje dobre volje so se namreč hitro odzvali na poziv za pomoč gluhonememuin psički Piki, ki živita sama, zunaj civilizacije.Prisrčna Pika je našla Štefija, kar pritacala je k njemu, on pa je zanjo brez pomislekov poskrbel. V okolici so kmalu ugotovili, da potrebujeta pomoč, saj je Štefi praktično brez vsega, s svojo pasjo prijateljico živi v hiši, ki je v slabem stanju. Zima bo letos nekoliko toplejša po zaslugi podarjenih toplih odej, oblačil in obutve. A to ni dovolj, aktivisti, ki jima poskušajo pomagati, opozarjajo, da je še vedno dobrodošla pomoč, tudi kakšen evro. Na Štefijevo pretresljivo stanje je opozorila soseda, ki ga obiskuje že več let. Poklicala je na Društvo za zaščito živali Koroške in prosila za obravnavo tega osamljenega možakarja z njegovo psičko. »Štefi ima novo streho, ki mu jo je plačala občina, saj mu je stara zamakala, dobil je tudi nov pralni stroj. Toda njegova hiša je brez izolacije, delati pa ni sposoben,« je dejala predsednica društvaKer je veliko ljudi spraševalo, kaj Štefi in Pika najbolj potrebujeta, aktivisti iz DPMŽ Koroške sporočajo: »Obleke, obutve in hrane za Štefija je za zdaj dovolj, prav tako hrane in opreme za Piko. Tudi veterinarska oskrba je že dogovorjena. Psička bi nujno potrebovala še boks s pasjo utico, bivalni prostori pa vsaj beljenje in sanacijo tal v najmanj dveh prostorih. Od pohištva bi potreboval omaro za oblačila, pisalno mizo, kopalniško omarico z lučko (da se bo videl, ko se brije) in morda mizo z jedilnim kotom. Ugotovili smo tudi, da Štefi, ki je gluh in nem, precej slabo vidi, zato ga bomo peljali na pregled vida in po prva očala. Dobrodošla bi bila pomoč pri delu in morebitnih prevozih poklonjenega pohištva. V imenu Štefija in Pike se zahvaljujemo za nazaj in vnaprej.«