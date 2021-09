NIHČE NI POSUMIL

Štefanija Lukič Zlobec: Moj mož je za demenco zbolel pred 50. letom starosti

Štefanija L. Zlobec je srce in motor društva Spominčica, ki se z vso močjo in predanostjo bori za ljudi z demenco. Na to pot jo je pripeljala osebna izkušnja.