Štefančič iskreno: »Vmes sem hodil ležat za 10 minut, da so me spravili k sebi«

Marcel Štefančič se poslavlja od RTVS in oddaje Studio City. Po poročanju N1 Štefančiča na TV-zaslone ne bo več, čeprav je bil pripravljen oddajo voditi tudi brezplačno. Nova voditeljica pa ne bo novinarka Vida Petrovčič, vsaj tako so danes sporočili z RTV-ja. Vodstvo je tudi najostreje obsodilo napade na omenjeno novinarko, ki so se vrstili v preteklih dneh.

Je pa Štefančič na dolgo spregovoril o svojem 24-letnem vodenju oddaje in z novinarko Suzano Lovec obujal spomine za spletni portal N1. »Da bodo ukinili Studio City, se sicer govori že od prve oddaje, pred več desetletji, ki je bila posneta eksperimentalno. Takrat so pisali, da je to prva in zadnja oddaja, ko je bilo konec prve sezone, so govorili, da je to prva in zadnja sezona,« je dejal Štefančič.

»Jaz sem 24 let vodil oddajo in nisem niti enkrat manjkal, tudi z vročino sem hodil vmes ležat za 10 minut, da so me spravili k sebi, potem pa sem šel oddelat naslednji intervju,« je o svojem delu povedal Štefančič. Čeprav zapušča nacionalko pa oddaja bojda ostaja, v kakšnem formatu pa zaenkrat še ni želel razkriti.