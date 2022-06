Štefan že četrtič vzel Marijo

Pisalo se je leto 1957, ko sta v zakon stopila Horvatova iz Turnišča, zdaj pa sta praznovala 65. obletnico poroke. Ob visokem jubileju je zahvalno sveto mašo daroval župnik iz župnije Turnišče, pater Toni Brinjovc, in jima v spomin podaril župnijsko zahvalno listino. Spregovoril je o zakonski zvezi ter jima čestital, da sta dočakala tako visoko obletnico poroke, kar je sicer redkost.

V zakonskem življenju sta 65 let vzdrževala topel dom.

Obred je bil v samostanu klaris v Turnišču, kjer so se zbrali njuni najdražji. Daritev so s petjem in molitvijo obogatile sestre klarise in zakoncema v spomin podarile šopek cvetja in sveči. Doživeti 65 let poroke je čudovito, sta nam dejala, takrat, ko sta rekla da, pa si niti v sanjah nista mislila, da bosta doživela tako visoko obletnico.

Kmetovala sta

Štefan je ženo Marijo tokrat že četrtič popeljal pred oltar, da sta si pred bogom znova obljubila zvestobo. Štefan, ki jih ima 88, je bil kmetovalec, nekaj časa je bil na sezonskem delu v Avstriji v gradbenem podjetju, kjer so izdelovali betonsko opeko. Rad je delal na svoji kmetiji in v vinogradu v Dobrovniških goricah, kjer se je najbolje počutil. Z ženo sta trdo delala od jutra do pozne noči, redila sta živino, krave molznice. Veliko dela je bilo tudi na polju, saj je Štefan s traktorjem oral in prideloval žitarice in druge poljščine, Marija pa je delala v hlevu.

Blagoslovil ju je pater Toni Brinjovc.

Čas si je vzel tudi za družbo, še danes je član kovaškega ceha Turnišče, ko je bil mlajši in pri močeh, je z ročnimi svetilkami svetil pri svetih mašah in na pogrebih. Zaupal nam je, da do leta 1975 ni potreboval zdravnika in tablet. Marija, stara 83 let, dekliškoje bila iz vasi Nedelica. Bila je kmetovalka, gospodinja, skrbela je za dom in družino. Rada je hodila na romanja po slovenskih romarskih svetiščih. Rodila se jima je hčerka, ki staršem rada priskoči na pomoč, saj so leta prinesla svoje in nista več tako vitalna. Na jesen življenja živita z vnukomin njegovo družino. Ponosna sta nanj in tudi na vnukater tri pravnukein. Domačija, na kateri živita, je bila leta 2001 pri tedniku Vestnik iz Murske Sobote izbrana za naj domačijo Pomurja. Danes sta kmečka upokojenca in sta delo predala prevzemniku kmetije, vnuku Robertu.

