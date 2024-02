Ste že opazili te prometne znake: veste, kaj pomenijo?

Na ljubljanskih cestah in ulicah so se pojavili prometni znaki, ki so za nekatere udeležence v prometu morda novost. Na Mestni občini Ljubljana pojasnjujejo, da so jih postavili z namenom zagotavljanja večje varnosti in pretočnosti v prometu. Da bi udeleženci v prometu bolje razumeli, kaj pomenijo določeni znaki, so na družabnem omrežju facebook objavili pojasnila in obrazložili njihov pomen.

Kolesarska ulica - na kateri velja pravilo, da imajo kolesarji in drugi nemotorizirani udeleženci v prometu vedno prednost pred motornimi vozili. To pomeni, da lahko kolesarji vozijo drug ob drugem, avtomobilisti pa jih ne smejo prehiteti in morajo svojo hitrost zmanjšati na 30 kilometrov na uro. Takšna oznaka stoji na Poljanskem nasipu med Cukrarno in Očetovsko ulico ter na Cesti na Vrhovce med Potjo Rdečega križa in Viško cesto.

Sharrow - prometni znak in talna označba, znana tudi pod imenom maršal, ker spominja na vojaški čin, se nahaja na cesti, kjer so kolesarji enakovredni motornim vozilom. To pomeni, da lahko kolesarji vozni pas uporabljajo enako kot avtomobili, ti pa jih lahko prehitijo, če je to dovoljeno s črtkano črto. Maršala srečate pri Podutiški cesti 130 ter v Poklukarjevi in Prušnikovi ulici.

Prometni znak sharrow. FOTO: Mestna Občina Ljubljana

Zelene puščice – prometne znake, ki označujejo dovoljeno vožnjo desno ob rdeči luči na semaforju ob pogoju, da je smer prosta, najdemo v križiščih Riharjeve in Barjanske ceste, Vodovodne in Slovenčeve ulice, Jamove in Koprske ulice. Z njimi večamo pretočnost v cestnem prometu, vendar ob dodatni pazljivosti voznikov na pešce in kolesarje.

To puščico ste verjetno že opazili. FOTO: Mestna Občina Ljubljana

Na MOL-u ob tem pozivajo voznike naj bodo strpni, previdni in spoštljivi drug do drugega, saj lahko le tako izboljšamo varnost na cestah in ulicah.