Ste že opazili tak avto na naših cestah? Zanj je značilno to ...

Na naše ceste je zapeljala nova generacija Peugeotovega največjega suva, 5008, in to v hibridni, priključnohibridni in popolnoma električni izvedenki e-5008. Sprva bo kupcem na voljo le kot sedemsedežnik, prihodnje leto pa je v načrtu tudi petsedežna različica.

Zrasel je v dolžino

Novinec je v primerjavi s prejšnjo generacijo zrasel v dolžino za 150 milimetrov in meri 4,791 metra, prav tako je daljša medosna razdalja, zdaj meri kar 2,9 metra. Seveda je daljši od manjšega brata 3008, in sicer za 249 mm. Vse to pomeni več prostora tako za prtljago kot za potnike: prostornina prtljažnika meri od 348 litrov, ko je pokonci vseh sedem sedežev, do 2232 litrov, ko sta zadnji dve vrsti sedežev zloženi v ravno dno.

2,9 metra meri medosna razdalja.

Omenimo še, da se nasloni sedežev v drugi vrsti nagibajo in zlagajo v razmerju 40:20:40, medtem ko se sedala vzdolžno pomikajo v razponu 15 centimetrov in v razmerju 60:40. Do tretje vrste sedežev enostavno dostopamo z obeh strani.

Osvežena podoba

Oblikovalci so izdatno osvežili zunanjo podobo in jo zasnovali v sozvočju z novimi Peugeotovimi smernicami. Prednji žarometi so že serijsko matrični led oziroma pixel led, kot jim pravijo pri znamki, in se samodejno prilagajajo različnim razmeram v prometu. Sodobna led-tehnologija je uporabljena tudi pri zadnjih svetilih.

Notranjost z ukrivljenim zaslonom.

V notranjosti izstopa 21-palčni ukrivljen panoramski zaslon, pri čemer je leva polovica namenjena prikazu digitalne instrumentne plošče, desna pa zaslonu infozabavne naprave. Desno od volana je postavljen izbirnik z možnostjo prilagoditve desetih bližnjic. Na novo je zasnovana sredinska konzola, najbolj opazna je selitev izbirnega stikala samodejnega menjalnika iz sredinske konzole v predel ob stikalu za zagon avtomobila.

Elektrificirani pogoni

V motorni paleti so trije elektrificirani pogoni. Najprej je tu hibrid, ki ga sestavljata 1,2-litrski bencinski agregat z največjo močjo 100 kW in novi šeststopenjski samodejni menjalnik e-DCT z dvema sklopkama in vgrajenim elektromotorjem. Priključni hibrid, ki ima z novo generacijo podvojeno zmogljivost pogonske baterije (21 kWh), zmore največjo sistemsko moč 145 kW in lahko na elektriko prevozi 85 kilometrov po meritvi WLTP.

Prihodnje leto je v načrtu petsedežna različica.

Popolnoma električni e-5008 bo sprva imel baterijo z zmogljivostjo 75 kWh, ki bo po obljubah tovarne omogočala 502 kilometra dosega in polnjenje na hitrih polnilnicah z močjo do 160 kW. Največja moč elektromotorja je 157 kW. Kasneje prideta še različica z dvema elektromotorjem (največja moč 239 kW) in štirikolesnim pogonom ter izvedenka z dolgim dosegom, ki so ji namenili zmogljivejšo baterijo z 98 kWh in dosegom 668 kilometrov.

Vstopni hibridni model 5008 allure hibrid 136 je na voljo za 36 tisoč evrov, vstopni priključni hibrid stane najmanj 45 tisočakov, za električnega e-5008 allure pa bomo brez upoštevane subvencije in popusta ob financiranju odšteli vsaj 47 tisoč evrov. Blaž Kondža