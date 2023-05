Ste že napolnili rezervoar? Potem imamo za vas slabo novico

Mineva 14-dnevno obdobje, ko so bile nazadnje določene cene goriv zunaj avtocestnega omrežja. Vlada se je odločila ponovno vključiti CO2 okoljsko dajatev za fosilna goriva in sicer za neosvinčeni bencin (0,0398 evra/liter) ter za dizelsko gorivo in kurilno olje (0,0467 evra/liter). Kljub temu bodo cene nižje.

Nove najvišje dovoljene drobnoprodajne cene, ki bodo veljale od polnoči, so:

bencin: 1,390 evra za liter (prej 1,416 evra),

dizel: 1,421 evra za liter (prej 1,441 evra) in

kurilno olje: 1,001 evra za liter (prej 1,022 evra).

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.