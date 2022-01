Ste že kupili e-vinjeto? Ne odlašajte preveč

Nalepkam na vetrobranskih steklih je odklenkalo, 1. februarja jih bodo dokončno zamenjale elektronske vinjete. Čeprav je nakup precej enostaven, opravite ga lahko preko spleta in vam za vinjeto ne bo treba čakati v vrsti, na Darsu uporabnikom svetujejo, naj ne čakajo do zadnjega dne.

Vse vrste vinjet je sicer mogoče kupiti največ 30 dni pred začetkom dneva veljavnosti - tega lahko uporabnik sam izbere ob nakupu. Letno vinjeto, ki vam bo veljala od 1. februarja dalje, lahko torej kupite že danes. Vinjeta bo veljala do istega dne naslednje leto (recimo, če določite datum 15. marec 2022, bo veljala do 15. marca 2024 do polnoči).

Enostaven nakup prek spleta

Nakup e-vinjete je preprost, opravite ga lahko prek spletne trgovine, kupite pa jo lahko tudi na prodajnih mestih Darsa ali pri pooblaščenih prodajalcih e-vinjet. Spletni nakup lahko opravite v petih korakih, zanj ni ni potrebna registracija. Potrebujete le bančno kartico in veljaven elektronski naslov.

Opozorilo pred napakami

Kljub temu na Darsu uporabnikom svetujejo, naj e-vinjeto z začetkom veljavnosti 1. februarja 2022 kupijo čim prej, saj izkušnje prvega meseca prodaje kažejo, da so ob nakupih pogoste napake pri navedbi podatkov o registrski številki. Ob tem so pojasnili, da je tovrstne napake do začetka veljavnosti e-vinjete sicer še možno popraviti, kasneje pa ne več. Uporabniki naj zato ob nakupu temeljito preverijo podatke o registrski številki, cestninskem razredu in začetku veljavnosti e-vinjete.

Odstop od nakupa

Novost, ki jo prinašajo elektronske vinjete je tudi, da lahko uporabniki pred začetkom veljavnosti e-vinjete odstopijo od nakupa, pri čemer so upravičeni do vračila celotne kupnine. Po začetku veljavnosti e-vinjete odstop od nakupa ni več mogoč. S predčasnim nakupom preko spleta ali na prodajnih mestih se bodo uporabniki tudi izognili čakalnim vrstam na prodajnih mestih, so še zapisali na Darsu.

Tudi z nakazilom

E-vinjeto je možno kupiti tudi na podlagi izdelave ponudbe v spletni trgovini in nakazila kupnine na Darsov transakcijski račun, a je treba v tem primeru e-vinjeto naročiti vsaj štiri delovne dni pred začetkom prvega dneva veljavnosti. Ta rešitev je primerna predvsem za pravne osebe, ki potrebujejo večje število vinjet za svoj vozni park.

V prodaji od decembra lani

Prodaja prvih e-vinjet je stekla decembra lani, sprva letnih e-vinjet in polletnih za motorna kolesa. Prodali so jih skoraj 74.000, večina kupcev je bila domačih. Med tujci jih je bilo največ z avstrijsko registrsko tablico, sledili so kupci s hrvaškimi, nemškimi in italijanskimi registrskimi označbami.

Nakupi vinjet so bili po Darsovih podatkih sicer opravljeni za vozila z registrskimi označbami iz 42 različnih držav. Tedenske in mesečne vinjete se do konca januarja še naprej uporabljajo v obliki nalepke, 1. februarja pa bodo tudi te le v elektronski različici.