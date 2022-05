Ste že dobili regres? Nekaterim se obeta tudi do 2000 evrov

Sezona dopustov je pred vrati. V tem obdobju pa podjetja, ki niso v rdečih številkah, svojim zaposlenim izplačujejo regrese. Denar bi moral biti na računu do konca junija, minimalna višina regresa pa je dobrih 1000 evrov. Toliko bodo prejeli javni uslužbenci, koliko bodo prejeli zaposleni v gospodarstvu, pa je odvisno od posameznega podjetja. Marsikateri delodajalci bodo letos izplačali enako visok ali celo višji znesek kot lani, največ pa bodo dobili zaposleni v Novartisu in v Zavarovalnici Triglav – kar 2000 evrov ali več.

Na Delo.si so pred dnevi poročali o višini regresa v posameznih podjetjih. Krka je aprila vsem redno zaposlenim sodelavcem in agencijskim delavcem za dopust namenila 1924 evrov bruto, kar je približno enako kot lani.

V podjetju Spar Slovenija bodo zaposlenim letni regres v celoti izplačali maja, znesek pa bo znašal 1800 evrov, kar je 100 evrov več kot lani. Pri Hoferju bo višina regresa enaka kot lani – 1700 evrov za polni delovni čas. V Lidlu Slovenija bo regres višji kot v preteklih letih in bo znašal 1750 evrov, izplačan pa bo po načelu sorazmernosti glede na pogodbene ure. Kot so nam pojasnili v Mercatorju, se o regresu običajno odloča v začetku junija, izplačan pa je junija s plačo, zato nam točnega zneska še niso mogli razkriti.

V Novartisu 2000 evrov Kot so za Slovenskenovice.si pojasnili v Novartisu, so v njihovem podjetju letos izplačali regres za leto 2022 v višini 2.000 evrov neto (lani je bil ta znesek 1.946,07 evrov neto). Regres je bil izplačan maja, dobili so ga vsi redno zaposleni ter najeti sodelavci preko agencij za zaposlovanje. V primeru, da so imeli zaposleni oziroma najeti sodelavci pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, jim je bil izplačan sorazmerni del regresa.

V Petrolu 500 evrov več kot lani

Dobrih sto evrov več so prejeli tudi v NLB, kjer so za Delo pojasnili, da je višina regresa opredeljena v kolektivni pogodbi NLB in znaša najmanj 80 odstotkov povprečne plače predpreteklega meseca v Sloveniji. V SID banki ta znaša sto odstotkov zadnje znane povprečne bruto plače v Sloveniji v času izplačila. Regres so izplačali že februarja, torej okoli 1923 evrov. V Novi KBM bodo regres izplačali ta mesec, a višine niso razkrili. V Zavarovalnici Triglav je višina regresa določena v podjetniški kolektivni pogodbi in dosega 75 odstotkov povprečne plače v družbi, to naj bi podobno kot lani znašalo okoli 2100 evrov.

Tudi v Petrolu so zaposleni regres prejeli že februarja, in sicer 1600 evrov, kar je 500 več kot lani. Višina regresa je po njihovih navedbah odvisna od poslovne uspešnosti družbe v preteklem letu. Tudi na Darsu pravijo, da je višina regresa odvisna od doseganja poslovnih izidov družbe, končni obseg sredstev za ta namen pa je odvisen od vsakokratnih pogajanj med upravo in socialnimi partnerji. Letos so tako zaposleni v tej družbi prejeli 1800 evrov regresa, kar je sto več kot lani. V Gorenju pa so se v pogajanjih s sindikatom, ki je grozil s stavko, dogovorili za 1600 evrov regresa, še navaja Delo.