Ste že dobili informativni izračun dohodnine? Furs po žepu udaril več kot 140 tisoč Slovencev

Finančna uprava RS (FURS) je konec marca odpremila prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2024. Letos jih je v prvem krogu prejelo kar 939.467 zavezancev, ki bodo dokumente prejeli v prvih dneh aprila. A za mnoge to ne bo le formalnost – več kot 140.000 ljudi bo moralo do 30. maja doplačati dohodnino, povprečno 282 evrov na posameznika.

Več vračil kot doplačil, a tudi višji skupni znesek

Podatki finančne uprave kažejo, da bo doplačilo dohodnine letos doletelo 143.154 oseb oziroma 15,2 odstotka vseh zavezancev v prvem svežnju, skupni znesek teh doplačil pa znaša 40,4 milijona evrov. Na drugi strani bo 349.141 zavezancev (37,2 odstotka) prejelo vračilo, v povprečju 256 evrov, skupaj kar 89,5 milijona evrov. Približno 47,6 odstotka zavezancev (447.172 oseb) ne bo imelo niti vračila niti obveznosti doplačila.

Pomembni roki: od ugovora do vračila

FOTO: Marko Feist

Zavezanci morajo natančno pregledati prejeti izračun in preveriti, ali so zajeti vsi njihovi obdavčeni dohodki iz leta 2024. Če podatki niso pravilni, lahko do 30. aprila 2025 vložijo ugovor – najhitreje prek sistema eDavki, kjer je postopek možen tudi z uporabo davčne številke in gesla.

Če zavezanec ugovora ne vloži, bo izračun po izteku roka samodejno postal odločba. Tisti, ki bodo morali doplačati, morajo to storiti do 30. maja 2025, vračila pa bodo nakazana do istega datuma.

Če zavezanec nima odprtega računa za vračilo ali ima zapadle obveznosti do FURS, se lahko znesek vračila ustrezno zmanjša oziroma se denar ne izplača.

Preverite, ali morate vložiti ugovor

Zavezancem ni treba vlagati ugovora, če ugotovijo manjše razlike, ki so posledica zaokroževanj ali če razlika v dohodkih ne presega 1 evra. Ugovor pa je obvezen v primerih, ko:

• informativni izračun ne vključuje vseh dohodkov,

• ni upoštevana olajšava za vzdrževane družinske člane,

• manjkajo podatki o regresu ali plačilu za poslovno uspešnost, ki presegajo znesek neobdavčenega dela (2.394,92 EUR).

V primeru nepopolnosti mora zavezanec podatke dopolniti, saj lahko sicer pride do napačne odmere dohodnine.

Regres in nagrade: kdaj se upoštevajo?

Finančna uprava RS v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic/Delo

Posebno pozornost letos namenjajo tudi regresu in izplačilom za poslovno uspešnost. Če je posameznik prejel tak dohodek, ki ni presegal povprečne mesečne plače v Sloveniji za leto 2024 (2.394,92 EUR), ta znesek ni obdavčen in se ne všteva v davčno osnovo. Če pa skupni znesek presega to mejo (tudi, če je izplačilo razdeljeno na več delov ali prihaja od več delodajalcev), je obdavčen tisti del, ki presega navedeni znesek.

V teh primerih bo izračun že upošteval ustrezno obdavčeni del. Če podatka v izračunu ni, pa mora zavezanec obvezno vložiti ugovor in podatke dopolniti.

Plačilo v obrokih in novosti pri prispevkih

Letos je znova omogočeno tudi obročno plačilo dohodnine – v dveh ali treh obrokih, prek sistema eDavki. Postopek je poenostavljen, obrazec je že predizpolnjen, zavezanec mora le vnesti nekaj osnovnih podatkov.

Med novostmi je tudi obvezni zdravstveni prispevek (OZP), ki od letos naprej znižuje osnovo za izračun dohodnine, kar bo pri določenih zavezancih vplivalo na nižjo davčno obveznost.

Kdo je prejel prvi sveženj?

Prvi sveženj informativnih izračunov je bil poslan rezidentom Slovenije, ki:

• niso uveljavljali vzdrževanih družinskih članov,

• niso imeli dohodkov iz dejavnosti (če dohodek ugotavljajo z dejanskimi prihodki in odhodki),

• niso imeli dohodkov iz osnovne kmetijske ali gozdarske dejavnosti.

Naslednji sveženj bo FURS odpremil 30. maja 2025.

Zavezanci lahko preko portala eDavki ali mobilne aplikacije preverijo, ali je bil zanje že izdan informativni izračun. V iskalnik na spletni strani vnesejo svojo davčno številko in sistem jim bo podal ustrezen odgovor.