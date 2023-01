Ste videli to gesto Fajonove, ko so jo vprašali o Pahorju (VIDEO)

Zunanja ministrica in predsednica stranke Socialnih demokratov Tanja Fajon je v pogovoru za N1 spregovorila o odnosih z nekdanjim predsednikom republike in dolgoletnim predsednikom SD Borutom Pahorjem, potem ko je završalo, da se Pahor vrača v stranko.

Fajonova je v pogovoru dejala, da je sprejela Pahorjevo odločitev, da njegov status v stranki ostaja nespremenjen vsaj še kakšno leto. To idejo je dal Pahor, Fajonova pa jo je sprejela. Kot je znano, je Pahor zamrznil članstvo v stranki, ko je postal predsednik države. Kot kaže, si še naprej želi obdržati status v stranki, ne da bi se vanjo aktivno vključil. To pomeni, da ostaja član stranke, ne bo pa plačeval članarine.

Na vprašanje novinarja, ali se ji zdi gospod Pahor po vrednostnem sistemu primeren član stranke, je Fajonova sprva zmajala z glavo levo in desno, kot da o tem ni najbolj prepričana, nato pa dejala: »Veliko sva se pogovarjala, zelo iskreno. Marsikdaj sem ga javno kritizirala, ko se ni dovolj ostro odzival na kritike, ki jih je izpostavljala civilna družba, ko se je rušilo pravosodje, svobodne medije in tudi temeljne demokratične vrednote. Tu se nisva strinjala. Vedno pa dopuščam možnost, da se s kom pogovarjam,« je dejala in poudarila, da bo vesela, če bo Pahor s stranko delil strankine vrednote. »V tem trenutku mu še ne mislimo zapreti vrat,« je bila jasna. Fajonova je še dejala, da Pahorja sicer zelo ceni, da pozna njegov potencial, znanje in mednarodne izkušnje, zato se je še kot zunanja ministrica z njim večkrat pogovarjala o tem.

Njeno gesto ob vprašanju, ali se ji zdi Pahor po vrednotah primeren član stranke SD, pa si oglejte v videoposnetku.