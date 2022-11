Ste videli ogromnega plišastega medvedka v Ljubljani? Veste na kaj opozarja? (FOTO)

Velik plišast medvedek pred Lutkovnim gledališčem v Ljubljani bo do 9. novembra opozarjal na stiske otrok, ki so preživeli spolno zlorabo in potrebujejo pomoč.

Plišasti medvedek je del kampanje Če prijaviš, lahko ustaviš!, ki jo izvaja Inštitut za zaščito otrok Lunina vila.

Velik plišast medvedek pred Lutkovnim gledališčem v Ljubljani. FOTO: Inštitut Za Zaščito Otrok Lunina Vila.

Postavili so interaktivno vitrino z velikim medvedkom, kjer je mogoče s pritiskom na gumbek slišati pretresljive zgodbe, ki jih medvedku zaupajo otroci in s katerimi se srečujejo v Lunini vili. Hkrati lahko obiskovalec posname sporočilo za vse otroke, ki doživljajo nasilje.

Če prijaviš, lahko ustaviš!

»Otroci so nemočni in naša odgovornost je, da jim pomagamo. To lahko storimo s prijavami in z lajšanjem dostopa do strokovne psihoterapevtske obravnave,« poudarjajo na inštitutu. Sredstva v okviru kampanje zbirajo s SMS sporočili in posebnimi medvedki, ki so jih poimenovali medvedki podpore.

Nasilje nad otroki se je v času epidemije covida-19 povečalo kar za deset odstotkov, posledice, ki jih zloraba pusti na otrocih, pa so nepredstavljive, opominja Jerica Okorn z inštituta. S kampanjo želijo izpostaviti, kako pretresljivo izkušnjo za otroka pomeni spolna zloraba. Okrevanje po zlorabi je po besedah Okornove dolgotrajno, zlorabljeni otrok pa nujno potrebuje ustrezno psihosocialno pomoč.

Žrtev spolnega nasilja je vsak peti otrok, ob upoštevanju žrtev čustvenega in fizičnega nasilja pa je ta številka še občutno večja, navajajo na inštitutu. Po njihovem opozorilu policija letno obravnava približno 80.000 različnih kaznivih dejanj nad otroki, od tega več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju.

Spolni napad v otroštvu po evropskih raziskavah doživi od deset do 20 odstotkov otrok. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije pa je žrtev spolne zlorabe vsaka peta deklica in vsak sedmi deček, so še zapisali na inštitutu kot izvajalcu kampanje, ki jo je omogočila Merkur zavarovalnica.