Kranjski policisti so na območju Srednjih Bitenj iskali 31-letnika. V iskalni akciji so poleg policistov sodelovali še reševalni psi in gasilci. Območje so pregledovali tudi z letalnikom.



Po objavi informacije so ga hitro našli, z njim pa je vse v redu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: