Ste videli, koga je reševal policijski helikopter: »V gorah se ne zatakne samo planincem« (FOTO)

Čeprav se mnogi pogosto hudujejo nad policisti, še posebej takrat, ko jim ti izdajo kakšno položnico za prekršek, pa njihovo delo ni samo kaznovanje. Že večkrat so dokazali, da bi brez njih ne moremo, saj pogosto priskočijo na pomoč ljudem v stiski in nesebično pomagajo tudi izven delovnega časa. Ne rešujejo pa le človeških življenj, enako cenijo tudi življenja živali, tistih v divjini, ki se znajdejo v nevarnih situacijah, kot domačih.

Policisti Policijske uprave Ljubljana so tako pred dnevi med obravnavo prometne nesreče ob poškodovani voznici zagledali prestrašenega, a pogumnega pasjega sopotnika, ki je zbegan skočil iz avtomobila in odtaval s prizorišča nesreče. Policisti so odšli za njim ter z mirnim pristopom, potrpežljivostjo in nežnostjo pridobili njegovo zaupanje ter ga prestavili na varno, kjer je počakal na nadaljnjo oskrbo in ponovno združitev s skrbnico.

Konec tedna pa so policisti na družabnem omrežju objavili prav tako spoštovanja vredno fotografijo reševanja, ki je bilo še veliko bolj zahtevno. Policijski helikopter je namreč odletel na pomoč kravi, ki se sama ni zmogla rešiti iz zagate, v kateri se je znašla. »V gorah se ne zatakne samo planincem, ampak tudi živalim,« so zapisali v objavi in si prislužili na stotine všečkov.