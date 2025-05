Ste videli, kdo je danes prišel v Slovenijo? Pirc Musar in Golob sta ga sprejela z vsemi častmi

Slovenija je danes v znamenju visokega diplomatskega obiska – predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob gostita alžirskega predsednika Abdelmadžida Tebbouneja, ki se v naši državi mudi na dvodnevnem uradnem obisku. Obisk predstavlja nadaljevanje krepitve meddržavnega sodelovanja, ki je bilo začrtano že lani med obiskom slovenskega državnega vrha v Alžiriji.

Ključno partnerstvo: alžirski plin za slovenske domove

Predsednica Pirc Musar je ob objavi fotografij srečanja na omrežju X poudarila pomen sodelovanja na področju energetske oskrbe: »Slovenija zelo ceni poslovno sodelovanje z Alžirijo pri oskrbi s plinom, ki zagotavlja polovico letne porabe v Sloveniji. Zato pozdravljamo podpis pogodbe o dobavi tudi za leti 2026 in 2027.«

Gre za podaljšanje sodelovanja med podjetjema Geoplin in Sonatrach, ki v tem trenutku Slovenijo oskrbujeta z okoli 50 odstotki potrebnega zemeljskega plina.

Slavnostni sprejem alžirskega predsednika. FOTO: Jure Makovec Afp

Sodelovanje pri umetni inteligenci, obnovljivih virih in varnosti

Na skupni novinarski konferenci sta se predsednika obeh držav zavzela za okrepitev sodelovanja na področjih, ki segajo onkraj energetike. Kot je povedala Pirc Musar, obstaja poseben interes za skupno delovanje na področjih umetne inteligence, obnovljivih virov energije ter policijskega sodelovanja, zlasti v kontekstu migracij.

Ob tem je predsednica izpostavila še možnosti za povezovanje na področjih kmetijstva, IKT-tehnologij, upravljanja z vodnimi viri in vesoljskih tehnologij, ki jih Slovenija lahko ponudi kot razvojne priložnosti za Alžirijo.

V sklopu srečanja sta predsednika naslovila tudi ključne mednarodne tematike, med njimi vojne v Ukrajini in Gazi, stanje na Zahodnem Balkanu ter vprašanje Zahodne Sahare, kjer je Slovenija znova izrazila podporo miroljubni rešitvi pod okriljem Združenih narodov.

Premier Golob: »Obisk je plod dolgoročnega sodelovanja«

Tudi predsednik vlade Robert Golob je na družbenih omrežjih potrdil pomen današnjega srečanja. Na Instagramu je objavil več video utrinkov z obiskom in zapisal: »Danes gostim predsednika Alžirije Abdelmadžida Tebbouneja.«

Na enem od posnetkov je pripisano: »Podpis skupne izjave, krepimo sodelovanje in razvojne priložnosti. Obisk je plod sodelovanja, ki je bilo začrtano na lanskoletnem obisku v Alžiriji.«

FOTO: Jure Makovec Afp

Golob in Tebboune sta podpisala skupno deklaracijo o nadgradnji dvostranskih odnosov, medtem ko je predvidenih še več dvostranskih dogovorov, ki jih bodo podpisali v prihodnjih dneh.

Poslovni forum z gospodarsko delegacijo

Ob alžirskem predsedniku v Slovenijo prihaja tudi obsežna gospodarska delegacija. Popoldne je na Gospodarski zbornici Slovenije potekal poslovni forum, kjer sta udeležence nagovorila tako Pirc Musar kot Tebboune. Gre za ključno priložnost za slovenska in alžirska podjetja, da vzpostavijo nove stike in poiščejo možnosti za sodelovanje na energetskem, tehnološkem in industrijskem področju.

Kdo je Abdelmadžid Tebboune?

Tebboune (roj. 17. novembra 1945) je predsednik Alžirije od decembra 2019, obenem pa opravlja tudi funkcijo obrambnega ministra. Pred tem je bil premier države in večkratni minister, med drugim za stanovanjsko politiko. Mandat je prevzel po koncu dolgoletne vladavine Abdelaziza Bouteflike.

Njegov obisk v Sloveniji simbolizira strateško povezovanje dveh držav, ki imata skupne interese tako v energetiki kot v sodobnih tehnologijah in mednarodni politiki.